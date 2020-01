SULÍK: Nestačí hovoriť o tom, koľko by sme chceli postaviť bytov

Kandidáti SaS

Kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

1. Richard Sulík, Ing., 52 r., predseda strany SaS, Bratislava

2. Lucia Ďuriš Nicholsonová, 43 r., europoslankyňa, Bratislava

3. Branislav Gröhling, Mgr., 45 r., poslanec NR SR, Bratislava

4. Alojz Baránik, JUDr., 65 r., advokát, Bratislava

5. Jana Cigániková, Mgr., MBA, 36 r., poslankyňa NR SR, Bratislava

6. Peter Cmorej, Mgr. Ing., 36 r., finančný analytik, Bratislava

7. Karol Galek, RNDr., MSc., 40 r., poslanec NR SR, Svit

8. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 39 r., poslanec NR SR, Banská Bystrica

9. Ján Oravec, PhDr., CSc., 55 r., prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Cerová

10. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 48 r., predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava

Školstvo, zdravotníctvo, spravodlivosť

Bratislava 30. januára (Teraz.sk) – Najväčšou devízou programu SaS podľa jej predsedu Richarda Sulíka je, že neponúka ciele, ale konkrétne riešenia jednotlivých problémov.povedal Sulík v diskusii na Tablet.tv.vysvetľuje Sulík. Jeho strana by chcela zjednodušiť financovanie developerských projektov zameraných na výstavbu nájomných bytov a nanovo riešiť aj odpisy.tvrdí.Sulík je presvedčený, že deskripcia konkrétnych krokov, ktoré by podľa strany mali pomôcť rozbehnúť projekty v jednotlivých oblastiach, je užitočnejšia ako kvantifikácia cieľov.vyhlásil predseda SaS.konštatoval Sulík.Na poznámku, že z jedenástich rokov existencie bola SaS deväť rokov v opozícii a jediné volebné obdobie vo vládnom kabinete sa jej nepodarilo dokončiť, Sulík reagoval, že z chýb minulosti sa snažia poučiť.tvrdí.V prvej desiatke kandidátnej listiny strany figuruje aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Obaja takto podporili svoju stranu, Droba však aj v prípade zvolenia mandát vráti a ostane radšej županom. Lucia Ďuriš Nicholsonová podľa Sulíka uprednostní slovenský parlament pred európskym v prípade, že získa viac preferenčných hlasov ako pred štyrmi rokmi.vysvetľuje jednotka na kandidátnej listine, Richard Sulík.povedal Sulík.Po jesennej kríze je podľa neho SaS stabilizovaná a preferencie má nad hranicou zvoliteľnosti.pripomenul Sulík, že jeho strana v minulých voľbách v porovnaní s prieskumami zabodovala dvojnásobne.Upozornil aj na to, že jediné stretnutie, na ktoré bola pozvaná celá parlamentná opozícia okrem ĽS NS a na ktoré aj všetci prišli, organizovala práve SaS.poznamenal Sulík.Keďže strany nevedia, ktoré z nich postúpia do NR SR, podľa Sulíka nemá zatiaľ zmysel zjednocovať programy. Ocenil však, že spolu so stranou Za ľudí, PS/SPOLU a KDH označili za spoločné hlavné priority školstvo, zdravotníctvo a spravodlivosť. SaS k nim ešte samostatne priraďuje zlepšovanie podnikateľského prostredia.Strana chce na riešenie trestnej činnosti sudcov zriadiť samostatnú inštitúciu, Kriminálny úrad justičnej stráže.tvrdí Sulík.naznačil.V zdravotníctve chce SaS ako prvú vec stanoviť nárok pacienta.uzavrel Sulík.