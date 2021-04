SULÍK: Vďaka postoju SaS máme vládu so šancou dokončiť volebné obdobie

Otázka pre Richarda Sulíka: Ako má fungovať odškodňovací zákon?

-Keď chcete kohokoľvek odškodniť, musíte do Európskej komisie poslať tzv. schému a Európska komisia vám to musí schváliť, lebo ide o štátnu pomoc. A na to, aby ste tam tú schému mohli poslať, potrebujete zákon. My (na ministerstve hospodárstva) doteraz odškodňujeme štyri skupiny, to sú nájmy, športovci, nepravidelná autobusová doprava a umelci. Na každú vec sme potrebovali samostatný zákon. Preto sme navrhli univerzálny odškodňovací zákon, tzv. splnomocňujúci, ktorý potom umožní flexibilne na každú jednu skupinu poslať samostatnú schému do Bruselu.-

Vyhostenie diplomatov a Sputnik V

Núdzový stav a referendum

Bratislava 27. apríla (Teraz.sk) – Šance kabinetu Eduarda Hegera (OĽaNO) dovládnuť až do konca riadneho volebného obdobia sú podľa lídra SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka výrazne vyššie, ako by tomu bolo v prípade pretrvávania pôvodnej vlády pod vedením Igora Matoviča (OĽaNO). K zmene vlády podľa neho prišlo aj vďaka SaS.povedal Sulík v diskusii na TASR TV.Novosť vlády podľa neho nie je v tom, že by sa výrazne obmenili jej členovia, ale v posune najdôležitejších kompetencií smerom k Eduardovi Hegerovi.konštatoval Sulík.Kabinet podľa neho pracuje v menej napätej atmosfére a rozhoduje sa konsenzuálnejšie. Za perspektívne posilnenie vládneho kabinetu Sulík považuje aj nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO).povedal Sulík.Každý pondelok sa stretáva s premiérom a predsedami koaličných strán, kde je šanca vydiskutovať si citlivé témy aj s Igorom Matovičom.tvrdí Sulík.Práve minister financií Matovič prevzal do svojej agendy prípravu odškodňovacieho zákona, ktorý Sulíkovi už tri krát na vláde neprešiel.tvrdí líder SaS.Dodáva, že nad rámec bežnej agendy vytvorili svojho času napríklad covidový semafor na regionálne nastavenie protipandemických opatrení a aj keď ho vláda neprijala, bol neskôr inšpiráciou pri tvorbe covid automatu na ministerstve zdravotníctva.povedal Sulík.Líder SaS neočakáva žiadne veľké zmeny v programovom vyhlásení novej vlády. Prepracovanie programového vyhlásenia by si podľa neho vyžadovalo týždne vyjednávaní a všetky ministerstvá by teraz potrebovali skôr pokoj na prácu na doterajších programových cieľoch.naznačil aktuálne priority ministerstva hospodárstva. Rezort by podľa neho mohol fungovaťa rôzne súčasti ministerstva, aktuálne rozdelené v rôznych budovách, by bolo lepšie koncentrovať pod jednu strechu.naznačil Sulík.priznal Sulík.Svojho ministra zahraničných vecí sa v prípade rozhodnutia o vyhostení troch ruských diplomatov v súvislosti s kauzou Vrbětice zastal.povedal Sulík, podľa ktorého je Ivan Korčok mimoriadne skúsený diplomat.Predseda SaS však podporuje aj snahu ministra zdravotníctva spriechodniť na Slovensku očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V pre tých občanov, ktorí o to majú záujem.poznamenal Sulík.Čo sa týka núdzového stavu, poslanci SaS podľa Sulíka nie sú proti tomu, aby sa v prípade zhoršenia pandemického stavu vyhlásil znova, ale v aktuálnej situácii preferujú jeho nepredlžovanie. Riešenie formou prijatia špeciálneho pandemického zákona, ako to urobili v Českej republike, by však podporili.Referendové aktivity opozície podľa Sulíka súvisia s jej normálnou snahou odstaviť od moci aktuálnu koalíciu a nahradiť ju.poznamenal. Zároveň upozornil, Ústavný súd (ÚS) SR ešte nikdy neprijal k referendu o skrátení volebného obdobia meritórne stanovisko. Prezidentka Zuzana Čaputová to podľa Sulíka môže zmeniť, ak využije svoje právo predložiť referendovú otázku na posúdenie ÚS SR.povedal Sulík.Ak referendum prebehne a bude úspešné, poslanci SaS budú podľa neho v Národnej rade (NR) SR hlasovať o skrátení volebného obdobia v súlade s rozhodnutím ľudí v referende.podčiarkol predseda SaS.