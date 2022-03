SULÍK: Vojna na Ukrajine je oveľa väčší problém, ako bola pandémia

Otázka pre Richarda Sulíka

Môže migrácia z Ukrajiny pomôcť na slovenskom pracovnom trhu?

-Tie detičky, ktoré po všetkých tých strastiach dorazia na Slovensko, to je asi najväčšia hodnota, ktorú krajina získa. Samozrejme, musíme sa o nich postarať, musíme ich vzdelať, ale v priemere o desať rokov z nich budú dospelí ľudia. A to bude reálny prínos pre krajinu. Uvidíme, čo sa bude diať po vojne. Pokiaľ sa ženy s deťmi vrátia domov k manželom, tak sme iba pomohli a aj to je správne. Ak manželia prídu za nimi a budeme tu mať ucelené rodiny, tak to je prínos pre krajinu. Ale zamestnávatelia avizujú, že potrebujú zaplniť 80 000 pracovných miest, tak tie tak rýchlo nezaplnia.-

Bratislava 15. marca (Teraz.sk) – Vojna Ruskej federácie s Ukrajinou je z ekonomického hľadiska pre Slovensko oveľa väčší problém, ako bola pandémia Covid-19. V diskusii na TASR TV to povedal minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík.Pandémia je podľa neho v štádiu, keď vzhľadom na charakteristiky novej mutácie omikron, ale aj faktu, že máme na Slovensku dva milióny zaočkovaných, už môžeme dúfať na návrat do normálneho života.Na druhej strane, útokom Ruska na Ukrajinu sa podľa neho svet zmenil a bude výrazne horší.konštatoval minister.Za kľúčovú úlohu svojho rezortu v tejto situácii považuje zabezpečenie energií, teda plynu, ropy, elektrickej energie a jadrového paliva.konštatoval Sulík, podľa ktorého ruská strana doposiaľ plní všetky svoje zmluvné záväzky.Plán Európskej únie na zníženie závislosti od ruských energií v horizonte piatich rokov považuje Sulík za realistický. Okamžité odstrihnutie od ruskej ropy a plynu by však podľa neho malo na slovenskú ekonomiku katastrofálne následky.podčiarkol minister.Dodal, že na túto zimu sa podarilo zabezpečiť dostatok plynu, aj s istou rezervou.povedal. Jeden tanker skvapalneného plynu podľa neho dokáže pokryť spotrebu Slovenska približne na týždeň.povedal.Cieľom diverzifikácie je podľa neho zníženie závislosti na jednom dodávateľovi.konštatoval Sulík.Predpovedať vývoj cien týchto komodít v čase, keď na Ukrajine prebieha vojnový konflikt, je podľa neho ťažké.priznal.Dnešná cena však podľa neho už v sebe zahŕňa aj fakt existencie konfliktu a ak sa situácia výrazne nezmení, podľa Sulíka nemá dôvod výrazne rásť.uviedol Sulík.Ceny ropy aj plynu sú trhové a vláda podľa neho nemá veľké možnosti na ich zníženie. V prípade ceny plynu pre domácnosti by však bol ochotný s koaličnými partnermi rokovať o znížení DPH.V prípade ceny elektrickej energie pre domácnosti podľa neho vláda dosiahla regulovanú cenu na tento rok, aj dva nasledujúce na výhodnej úrovni.konštatoval Sulík.