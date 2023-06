SULÍK: Vyzývam Roberta Fica na súboj expertov a programov

Bratislava 14. júna (Teraz.sk) – Predseda Smeru-SD Robert Fico postavil svoju kampaň na polarizácii spoločnosti a štvavých rečiach namiesto toho, aby verejnosti predložil kvalitný program a diskutoval o ňom. Predvolebná ponuka SaS bude postavená práve na programe. V TASR TV to povedal predseda SaS Richard Sulík.Bez dobre pripraveného programu podľa Sulíka nie je po voľbách možné dobre spravovať krajinu.vyhlásil Sulík.Jeho strana chce konfrontovať jednotlivé kapitoly svojho programu s verejnosťou na konferenciách, ktoré začnú vo štvrtok 15. júna vrcholiť budú 9. septembra veľkou programovou konferenciou v Bratislave.vysvetľuje predseda SaS.Strana chce na konferenciách doladiť znenie svojich priorít od ekonomických, ako je napríklad návrat k rovnej dani, až po ľudskoprávne vo forme podpory uzákonenia registrovaných partnerstiev a dekriminalizácie marihuany.upozornil predseda SaS.V ekonomickej oblasti chce podľa neho SaS presadzovať zjednodušenie daňového systému.tvrdí Sulík. V priebehu dvoch desaťročí sa však systém rovnej dane podľa neho postupnými zmenami rozrušil.konštatoval Sulík.Predseda SaS nesúhlasí s názorom, podľa ktorého pred voľbami dochádza k spájaniu stredopravých strán.povedal.SaS podľa neho vznikla na zelenej lúke a napriek tomu pôsobí v slovenskej politike ako samostatný subjekt už 14 rokov. Neplánuje vstup do koalície ani volebnej strany, na kandidátnej listine však dáva priestor aj externým osobnostiam.povedal Sulík. Hoci sa sám považuje za ateistu, Sulík nepovažuje za problém, ak v liberálnej strane pôsobia umiernení veriaci.pripomenul.Posilou SaS v týchto voľbách by mal byť aj bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity za Most-Híd Ábel Ravasz a poslanec Vladimír Ledecký, obaja budú mať na starosti menšinovú agendu.Na margo aktuálne prebiehajúcej poslednej riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR Sulík povedal, že očakáva pokračovanie doterajšieho chaosu.odhadol. Za optimálne riešenie by považoval, ak by stretlo parlamentné grémium, alebo dokonca len predsedovia strán s parlamentnými klubmi, dohodli sa na prioritách tejto schôdze, a po ich prerokovaní ju ukončili.Programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora je podľa Sulíka pre SaS akceptovateľné a vláde pri hlasovaní vyslovia dôveru.uzavrel Sulík.