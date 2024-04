Super Dr. Max - inovatívna lekáreň s najmodernejšími technológiami

UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Bratislava 4. apríla (TASR TV/OTS) – Zlepšovanie a rozširovanie dostupnosti lekárenskej starostlivosti patrí medzi dlhodobé ciele Dr. Max. Pre pacientov a zákazníkov otvorili najväčšiu a najmodernejšiu lekáreň v celej sieti, ktorá je jedinečná nielen inovatívnymi technológiami a službami, ale aj neštandardne veľkou rozlohou. Ide o koncept, ktorý je prvý svojho druhu na Slovensku. Veľkoformátová lekáreň Super Dr. Max sa nachádza v bratislavskom Avion Shopping Parku a prináša široké portfólio produktov pre celú rodinu.Dr. Max sleduje najmodernejšie trendy a inovácie, ktoré postupne zavádza do svojich, v súčasnosti 408 lekární, na Slovensku. Krokom v ústrety inováciám je aj koncept novej veľkoformátovej lekárne Super Dr. Max, ktorú spoločnosť otvorí pre verejnosť v piatok 5. apríla v bratislavskom obchodnom centre Avion Shopping Park. Lekáreň Super Dr. Max definuje moderný dizajn a široká paleta preventívnych vyšetrení. Je to aj miesto, na ktorom nájdu návštevníci v porovnaní s inými lekárňami Dr. Max rozšírenejší sortiment.hovorí Marián Jánoš, výkonný riaditeľ Dr. Max Slovensko.Lekáreň Super Dr. Max sa rozprestiera na ploche 865 m², pričom veľkosť plochy pre klientov predstavuje 715 m². Ide o pekný presvetlený priestor s dreveným dekorom, ktorý dotvárajú informatívne LCD obrazovky. Pre pacientov a zákazníkov je v ponuke viac ako 6-tisíc produktov z rôznych kategórií – okrem liekov a výživových doplnkov tam možno nájsť dermokozmetiku, detské produkty, zdravú stravu, produkty pre zvieratá, elektroniku či športové pomôcky. S cieľom zvyšovania komfortu pre zákazníkov je v Super Dr. Max na 2 kioskoch k dispozícii vyvolávací systém s tiketmi, ktorý bude ľudí zaraďovať veľmi efektívne do poradia podľa ich potrieb.doplnil Jaroslav Kypr, prevádzkový riaditeľ Dr. Max Slovensko.Proces dodania lieku pomocou robotického systému zo zázemia lekárne trvá v závislosti od počtu položiek na lekárskom predpise len niekoľko sekúnd, a denne tým ušetrí personálu až 2,5 hodiny. Na regáloch robotického systému v Super Dr. Max je možné naskladniť až 22-tisíc balení liekov, ktoré farmaceuti expedujú pacientom cez 6 výdajných okien umiestnených priamo za ich chrbtom pri tárach.