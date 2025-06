Super zoo mení expresným rozvozom pravidlá hry v pet segmente

Bratislava 9. júna (TASR/OTS) – Líder na trhu chovateľských potrieb Super zoo prináša svojim zákazníkom revolučnú službu v podobe nového e-shopu. Expresné doručenie nákupu priamo ku dverám s možnosťou naplánovania v hodinových intervaloch až 3 dni vopred ponúka ako jediný hráč na trhu vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky.hovoríNová služba expresného doručovania potrieb pre domáce zvieratá od spoločnosti Super zoo nielenže šetrí majiteľom čas, ktorý môžu stráviť v spoločnosti svojich miláčikov, ale umožňuje aj nákup a dovoz objemnejšieho tovaru v rámci jednej objednávky. To je pre zákazníkov výhodné aj z ekonomického hľadiska.“ vysvetľuje Pavel Kopřiva a dodáva, že služba funguje v dvadsiatich slovenských mestách. Okrem toho si možno doručenie nákupu objednať na vopred určený čas, konkrétne v hodinovom okne, a to až tri dni vopred.Expresné doručenie je možné z 28 predajní Super zoo v Slovenskej republike a viac ako 90 predajní v Česku vďaka spolupráci s partnerom, kuriérskou službou Wolt Drive: „“ hovorídodáva Pavel Kopřiva, ktorý stojí za kompletným redizajnom e-shopu. Super zoo ho venovala svojim zákazníkom pri príležitosti osláv 20. výročia pôsobenia na slovenskom a českom trhu. Vďaka nemu sa online nakupovanie chovateľských potrieb pre domáce zvieratá stalo rýchlejším a jednoduchším.Podľa Pavla Kopřivu vykazuje Super zoo dvojciferný medziročný nárast nákupov prostredníctvom e-shopu a rastie rýchlejšie ako český a slovenský trh e-commerce v segmente domácich zvierat, ktorý má, naopak, v medziročnom porovnaní klesajúcu tendenciu. „.“Funkčný dizajn nového e-shopu je intuitívny a jednoduchý pre každého užívateľa: „vysvetľuje Pavel Kopřiva. Super zoo si zakladá na dlhodobom zavádzaní nových technológií s cieľom priblížiť sa čo najviac k svojim zákazníkom a najmä ich domácim miláčikom. Dôraz kladie na dostupnosť a rozširovanie služieb. V roku 2022 napríklad otvorila prvú hybridnú predajňu chovateľských potrieb s nepretržitou prevádzkou nielen v Českej republike, ale v celej strednej Európe, pričom odvtedy pribudli ďalšie tri. Neustále rozširuje sieť kamenných predajní, ktorých je v Českej republike už viac ako 200, na Slovensku 84. Prevádzkuje tiež salóny starostlivosti o domácich miláčikov priamo vo vybraných predajniach a veterinárnu kliniku Super zoo veterina. Skupina Plaček tiež priebežne uvádza na trh vlastné rady chovateľských potrieb a krmív pre domáce zvieratá, v posledných dvoch rokoch to bolo trebárs holistické krmivo Elbeville a superprémiové krmivo pre mačky Prospera.,“ dodáva na záver Pavel Kopřiva.