ŠUTAJ EŠTOK: Dúfam, že spolupráca s vládou ČR sa po voľbách obnoví

OČTK preverujú ovplyvňovanie volieb v roku 2023

Bratislava 31. júla (Teraz.sk) – Predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dúfa, že sa po jesenných parlamentných voľbách v Českej republike sa podarí obnoviť spoločné rokovania slovenskej a českej vlády. Uviedol to v rozhovore pre TASR TV.Medzivládne konzultácie českej a slovenskej vlády pozastavila česká strana v roku 2024 pre nesúhlas s našou zahraničnou politikou vo vzťahu k Ukrajine. Šutaj Eštok pripomenul, že slovenská vláda odvtedy už dvakrát rokovala spolu s ukrajinskou.konštatoval Šutaj Eštok.dodal.V súčasnosti sú podľa neho vzájomné vzťahy poznačené blížiacim sa termínom českých volieb. Tento faktor podľa neho negatívne ovplyvnil aj vzájomnú komunikáciu českých a slovenských predstaviteľov po akcii v ukrajinskom Dnipre, kde bola po spoločnej akcii ukrajinských, slovenských a českých policajtov zadržaná osoba podozrivá zo zasielania bombových vyhrážok na české a slovenské školy.Podľa českej strany však slovenská informovala priskoro a spolu s faktami o akcii neuviedla aj jednu z vyšetrovacích verzií, podľa ktorej mohol byť ukrajinský občan podozrivý z bombových hrozieb financovaný z Ruska.reagoval Šutaj Eštok. Vyšetrovacích verzií je podľa neho viac a nemalo by sa o nich informovať počas priebehu vyšetrovania.konštatoval minister.Za jednu z najväčších úloh, ktoré dostal ako nastupujúci minister vnútra, považuje Šutaj Eštok ukončenie, ktorú podľa neho jeho predchodca vo funkcii nedokázal zvládnuť.tvrdí Šutaj Eštok.dodal.uviedol Šutaj Eštok.Dlhodobým problémom policajného zboru podľa neho je personálny stav polície.tvrdí Šutaj Eštok. Rezort vnútra podľa neho reaguje na tieto výzvy opatreniami na zvýšenie motivácie pracovať v policajnom zbore, od finančných, až po náborovú kampaň.vyhlásil minister.Orgány činné v trestnom konaní sa podľa Matúša Śutaj Eštoka z operatívneho hľadiska zaoberajú informáciami, že tu mohla byť snaha o ovplyvnenie parlamentných volieb v roku 2023.Najnovšia informácia o britskej kampani, ktorá mala v roku 2023 selektívne podporiť účasť segmentu mladých voličov, bola podľa neho len posledným kúskom celej mozaiky. S informáciami spravodajských služieb o možnom ovplyvňovaní volieb však podľa neho pracovali už v závere minulého roka.konštatoval Šutaj Eštok.Podľa ministra zvyšovanie účasti tohto jedného voličského segmentu automaticky pôsobilo najmä v prospech jednej politickej strany, a to Progresívneho Slovenska.konštatoval.Zároveň podotkol, že ak by sa kampaňou za štátne peniaze napríklad rozhodol podporiť účasť slovenských Maďarov na voľbách maďarský premiér Viktor Orbán, tiež by podľa neho mohol povedať, že nechce podporovať žiadnu konkrétnu politickú stranu a chce len to, aby občania maďarskej národnosti išli k voľbám. Ak by sa napríklad Ruská federácia rozhodla financovať v SR kampaň na zvýšenie volebnej účasti seniorov, spôsobilo by to podľa Šutaja Eštoka okamžité protesty.konštatoval minister vnútra, podľa ktorého by sa problém zasahovania do demokratických parlamentných volieb nemal bagatelizovať.vyhlásil Šutaj Eštok.Premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok (29. 7.) vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023. Britské ministerstvo zahraničia vo svojej reakcii odmietlo tvrdenia Fica, že by sa Spojené kráľovstvo snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať v prospech konkrétnej politickej strany. Aktivita bola podľa Spojeného kráľovstva zameraná na povzbudenie mladých voličov zúčastniť sa na voľbách. Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka to v reakcii na Ficove vyjadrenie označil za pokus o odvedenie pozornosti od zlyhaní Ficovej vlády.