Švajčiari budú v semifinále bez Meiera, dostal stopku za faul kolenom
O suspendácii rozhodla v piatok disciplinárna komisia MS 2026.
Autor TASR
Zürich 29. mája (TASR) - Hokejistom Švajčiarska bude v sobotňajšom semifinále MS proti Nórsku (v Zürichu o 15.20 h) chýbať útočník Timo Meier. Krídelník New Jersey Devils dostal trest na jeden zápas za faul kolenom vo štvrťfinálovom stretnutí so Švédskom (3:1).
O suspendácii rozhodla v piatok disciplinárna komisia MS 2026. Incident sa udial v 35. minúte štvrtkového duelu. Švédsky center Oskar Sundqvist sa pri prechode stredným pásmom snažil vyhnúť kontaktu, no Meier vystrčil koleno a trafil súpera do nohy. „Disciplinárna komisia rozhodla, že v tomto prípade nešlo o situáciu, v ktorej by náhly pohyb súperovho hráča spôsobil nevyhnutný kontakt. Meier sa skôr prispôsobil pohybu súpera a natiahol koleno, čím spôsobil priamy kontakt kolenom na koleno,“ stálo v zdôvodnení trestu na oficiálnom webe šampionátu s dodatkom, že aj keď Meier nemal v úmysle zraniť protihráča, vysunutie kolena spôsobilo nebezpečný kontakt.
Meier, ktorý nastupoval v prvom švajčiarskom útoku, si v ôsmich doterajších zápasoch na domácich MS pripísal 11 bodov za tri góly a osem asistencií.
