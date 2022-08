Švajčiarske ľadovce za menej ako storočie stratili polovicu objemu

Zürich 23. augusta (TASR) - Za menej ako sto rokov prišlo 1400 švajčiarskych ľadovcov o polovicu svojho celkového objemu, pričom ústup ľadu sa zrýchľuje. Podľa výskumníkov z univerzity ETH Zürich a Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre výskum lesa, snehu a krajiny (WSL) sa objem ľadu od roku 1931 do roku 2016 zmenšil o polovicu, informovala v pondelok spravodajská stanica Sky News.



Švajčiarske ľadovce stratili od roku 2016 ďalších 12 percent zo svojho objemu, varujú vedci.



"Ústup ľadovcov sa zrýchľuje. Podrobné pozorovanie tohto javu a určenie jeho historických rozmerov je dôležité, pretože nám umožňuje odvodiť reakcie ľadovcov na meniace sa podnebie," uviedol Daniel Farinotti, spoluautor štúdie publikovanej vo vedeckom časopise The Cryosphere. Švajčiarske ľadovce tvoria približne polovicu plochy všetkých ľadovcov v Alpách.



Pri prvej vedeckej rekonštrukcii úbytku ľadu vo Švajčiarsku v 20. storočí vedecké tímy skombinovali dlhodobé pozorovania ľadovcov od roku 1931, merania v teréne, ako aj letecké a horské fotografie. Medzi nimi bolo aj 22.000 záberov z jednotlivých alpských vrcholov.



Expertné tímy potom pomocou rôznych geodetických techník porovnávali postupné zmeny v topografii ľadovcov a vypočítali vývoj objemu ľadu. Výskumníkom to umožnilo vytvoriť prvú komplexnú štúdiu, pretože dlhodobo bolo skúmaných len niekoľko ľadovcov, uvádza Sky News.