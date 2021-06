Vláde švédskeho premiéra Löfvena zrejme poslanci vyslovia nedôveru

Na archívnej snímke Andreas Norlén (vpravo) Stefan Löfven v Štokholme 29. októbra 2018. Foto: TASR/AP

Štokholm 17. júna (TASR) - Švédska menšinová vláda zrejme na budúci týždeň padne. Skupina štyroch opozičných strán v tamojšom parlamente totiž vo štvrtok oznámila, že podporí hlasovanie o vyslovení nedôvery vládnemu kabinetu. To by mohlo následne viesť až k predčasným voľbám, píše tlačová agentúra AFP.Krajne pravicová strana Švédski demokrati oznámila, že žiada v pondelok 21. júna hlasovanie parlamentu o vyslovení nedôvery vláde. Aj Ľavicová strana už predtým varovala, že bude žiadať tento krok, a to z dôvodu sporu okolo stanovovania výšky nájmov v novopostavených bytoch." povedal na tlačovej konferencii líder poslaneckého klubu Švédskych demokratov Henrik Vinge. Zároveň vyjadril vieru v to, že vláda tak padne rok pred riadnymi voľbami.To si želá aj konzervatívna Umiernená strana a Kresťanskí demokrati, čo zaisťuje parlamentnú väčšinu pre vyslovenie nedôvery vláde, tvorenej sociálnymi demokratmi premiéra Stefana Löfvena.Podľa niektorých lídrov zmienených štyroch strán sa táto menšinová vláda "Predseda parlamentu Andreas Norlén potvrdil, že hlasovanie o vyslovení nedôvery sa uskutoční v pondelok.Na vyslovenie nedôvery Löfvenovej vláde je v 349-člennom švédskom parlamente potrebných prinajmenšom 175 hlasov, uvádza AFP. Dodáva, že zmienené štyri strany majú dokopy 181 kresiel.Menšinová vláda prevzala moc v krajine v roku 2019 po mesiacoch politických zmätkov, spôsobených nejednoznačným výsledkom volieb v roku 2018. Ak vláde vyslovia nedôveru, bude to bezprecedentné, pretože 11 takýchto pokusov v parlamente bolo zatiaľ neúspešných, dodáva AFP.