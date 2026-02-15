< sekcia Import
Švédsky biatlonista Ponsiluoma triumfoval v stíhačke
Autor TASR
Anterselva 15. februára (TASR) - Švédsky biatlonista Martin Ponsiluoma triumfoval v stíhacích pretekoch na ZOH 2026. V cieli mal náskok 20,6 sekundy pred strieborným Nórom Sturlom Holmom Laegreidom, bronz získal Francúz Emilien Jacquelin s mankom 29,7 s. Jediný Slovák na štarte Jakub Borguľa obsadil 56. priečku so stratou 7:04,1 min.
