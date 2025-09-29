< sekcia Import
Svetový deň srdca sa pripomína 25 rokov, od roku 2012
Svetová federácia srdca upozorňuje, že štyria ľudia z piatich nedostávajú potrebné lieky či adekvátnu liečbu na upravenie krvného tlaku.
Autor TASR
Ženeva 28. septembra (TASR) - História Svetového dňa srdca siaha do roku 1999, keď sa Svetová federácia srdca (WHF) spojila so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby vyhlásili deň, ktorý by zvýšil povedomie o zdravom srdci. Prvý Svetový deň srdca sa konal v septembri 2000, od roku 2012 sa každoročne pripomína 29. septembra. Hlavný cieľom je informovať ľudí prostredníctvom kampaní o rizikách kardiovaskulárnych ochorení a tiež o tom, ako týmto chorobám predchádzať.
Podľa WHF zomrie predčasne na kardiovaskulárne ochorenie každý piaty človek. Kardiovaskulárne ochorenia sú stále hlavnou príčinou úmrtnosti na svete a každoročne spôsobujú viac ako 20 miliónov úmrtí. Podľa WHF sa však dá predísť až 80 percentám prípadov predčasných úmrtí na srdcovo-cievne ochorenia či mozgové príhody. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení patrí nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu alebo konzumácia nezdravých potravín.
Mottom tohtoročnej kampane Svetového dňa srdca je podľa WHF: „Nenechajte si ujsť ani chvíľu“, resp. „Nenechajte si ujsť ani jeden úder.“ (Don’t Miss a Beat). Kampaň upozorňuje na to, že príbuzní prichádzajú o spoločne strávený čas so svojimi blízkymi, ktorí predčasne umreli na kardiovaskulárne ochorenie.
Tohtoročné posolstvo zdôrazňuje, že zdravé srdce umožňuje ľuďom tráviť viac času s blízkymi a rodinami. Posolstvo nabáda, aby sa jednotlivci, ale aj komunity venovali aktívnemu pohybu, cvičeniu, lepšiemu zvládaniu stresu a uprednostneniu vyváženej stravy.
Svetová federácia srdca upozorňuje, že štyria ľudia z piatich nedostávajú potrebné lieky či adekvátnu liečbu na upravenie krvného tlaku. Ak by sa podľa federácie zdvojnásobil počet ľudí správne liečených na vysoký krvný tlak, pomohlo by to v nasledujúcich 35 rokoch zachrániť až 130 miliónov životov.
Vyzýva preto vlády naprieč celým svetom, aby pomohli približne 500 miliónom ľuďom získať potrebnú liečbu do roku 2030 a vypracovať cielený akčný plán pre kardiovaskulárne zdravie. Za týmto účelom zorganizovala aj petíciu, ktorá má zvýšiť tlak na zodpovedných.
