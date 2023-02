Svišť Fred uhynul skôr, ako stihol predpovedať počasie na koniec zimy

Ottawa 4. februára (TASR) - Svišť Fred, od ktorého jeho fanúšikovia v Kanade očakávali, že 2. februára - na Hromnice - predpovie, ako dlho ešte potrvá zima, uhynul. Informoval o tom v piatok spravodajský web France Info.



Opatrovateľ Roberto Blondin našiel Freda 2. februára, keď ho prišiel do jeho ubikácie v Québecu prebudiť, bez známok života. Svišť tak nestihol predpovedať, koľko ešte potrvá chladné počasie.



Jeho "kolega" Phil v pensylvánskom mestečku Punxsutawney však svoju prognózu zverejnil: keďže na Hromnice bolo slnečno a videl si svoj tieň, vyplynulo z toho, že zima potrvá ďalších šesť týždňov.



Táto Philova každoročná predpoveď je v Punxsutawney veľkou udalosťou a schádzajú sa na nej desiatky ľudí - dostala sa dokonca aj do filmu Neuveriteľný deň.



Phil pritom nie je jediným zvieracím meteorológom v USA: v Dunkirku v štáte New York predpovedá dĺžku zimy svišť Dave, na Staten Islande majú zasa Chucka. V Punxsutawney má však táto tradícia najdlhšie trvanie - od 2. februára 1887.