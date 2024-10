Zapojenie KĽDR na Ukrajine vyžaduje ráznu reakciu, tvrdí Sybiha

Kyjev 16. októbra (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu uviedol, že zapojenie Severnej Kórey (KĽDR) do vojny na Ukrajine predstavuje veľkú hrozbu ďalšej eskalácie konfliktu, a vyzval spojencov Ukrajiny, aby na to rázne reagovali. O údajnej prítomnosti vojakov KĽDR na Ukrajine, kde vraj pomáhajú ruskej armáde, informovali viaceré zdroje, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a britského denníka The Guardian.



"Predstavuje to obrovskú hrozbu ďalšej eskalácie. Blížime sa k novej fáze, k novej realite vojny," vyhlásil Sybiha na tlačovej konferencii.



Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu vyhlásil, že prítomnosť severokórejských jednotiek na Ukrajine nemôže potvrdiť ani vyvrátiť. Správy o ich nasadení však označil za znepokojivé.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredajšom vystúpení v ukrajinskom parlamente kritizoval KĽDR, Čínu a Irán za podporu Ruska v konflikte. Tento týždeň zároveň uviedol, že spravodajské služby ho informovali o zapojení sa severokórejských jednotiek do vojny. Podľa neho vzťahy Ruska a KĽDR vstupujú do novej, znepokojivej fázy.



The Guardian pripomína, že lídri oboch krajín Kim Čong-un a Vladimir Putin na júnovom stretnutí podpísali bilaterálnu dohodu, ktorá zahŕňa aj doložku o vzájomnej obrane. Podrobnosti dohody však neboli zverejnené.



Podľa medializovaných správ v Rusku v súčasnosti cvičí niekoľko tisíc severokórejských vojakov, ktorí by mohli byť do konca roka nasadení na frontovej línii. Pridali by sa tak k desiatkam severokórejských technikov, ktorí boli údajne vyslaní na Ukrajinu, aby pomáhali pri nasadzovaní dovezených zbraní vrátane balistických rakiet KN-23.



Na prítomnosť severokórejských vojakov minulý týždeň upozornil aj juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjun ktorý uviedol, že KĽDR môže v najbližšom období poskytnúť Rusku príslušníkov svojich pravidelných ozbrojených síl.



Ako minulý týždeň informoval The Guardian, niekoľko severokórejských vojakov už pravdepodobne na bojisku zahynulo po ukrajinskom raketovom útoku na Ruskom okupované územie pri Donecku začiatkom októbra. Vojaci KĽDR podľa denníka pravdepodobne poskytovali technické poradenstvo svojim ruským kolegom.