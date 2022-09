Systém liečby pri kardiovaskulárnych rizikách nie je správne nastavený

Bratislava 29. septembra (TASR) - Systém a manažment liečby pacientov s kardiovaskulárnym rizikom nie je na Slovensku nastavený správne. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa srdca na to upozornil Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO). Poukázal pritom na problémy v nastavení podmienok úhrady a predpisovania liečiv na zníženie "zlého" cholesterolu, ktorý prispieva k rozvoju srdcových a cievnych chorôb.



Upozornil, že v praxi sa nedodržujú niektoré európske štandardy a odporúčania, a to napríklad pri liečive ezetimib na zníženie zvýšených hladín celkového cholesterolu. "Na Slovensku rizikový pacient nemôže užívať liečbu ezetimibom, pokiaľ predtým až šesť mesiacov neužíval statíny. Je však dokázané, že práve kombinácia statínov a ezetimibu dokáže znížiť hladinu zlého cholesterolu o približne 65 percent," skonštatoval riaditeľ NIHO Michal Staňák.



Správne nastavenie podmienok by pritom podľa inštitútu prispelo k rýchlejšiemu prístupu pacientov s kardiovaskulárnym rizikom k efektívnej liečbe. "Predišlo by sa tak zbytočným úmrtiam spôsobených napríklad infarktom myokardu a cievnou mozgovou príhodou," doplnil. Deklaroval, že spolu rezortom zdravotníctva a odborníkmi pracuje na úprave podmienok.



Inštitút pripomenul, že pri prevencii a liečbe vysokého zlého cholesterolu je kľúčovou úprava životného štýlu. "Diétne odporúčania a pravidelný pohyb, vylúčenie konzumácie mastných jedál, alkoholu a zbavenie sa fajčenia patria medzi základné postupy ako znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení," dodal.