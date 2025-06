Szabó: Dlhý čas zavedenia tampónu pri menštruácii môže spôsobiť zápal

Bratislava 8. júna (TASR) - Príliš dlhý čas zavedenia tampónu počas menštruácie (osem až 12 hodín) môže vyvolať bakteriálnu vaginózu. Hrozí aj syndróm toxického šoku (TSS), ktorý je zriedkavý, ale až život ohrozujúci. Pre TASR to uviedla lekárka gynekologicko- pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Agel Komárno Sofia Szabó.



„V prípade, že ste si tampón nechali zavedený dlhšie, lekára by ste mali vyhľadať, ak pozorujete silný zápach, výtok, svrbenie genitálu, horúčku, nízky krvný tlak, závraty, slabosť až mdloby,“ upozornila.



Používanie tampónov je podľa odborníčky vo všeobecnosti bezpečné, ak sa používajú správne. Poukázala však na nedávne štúdie odhaľujúce prítomnosť ťažkých kovov v tampónoch, ako sú olovo, arzén, kadmium. „Tieto látky môžu pochádzať z kontaminácie bavlny či z prídavných látok používaných pri výrobe. Koncentrácie týchto kovov sú relatívne nízke, ale je potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, či sa tieto kovy môžu uvoľňovať z tampónov, či ich telo absorbuje a ak áno, v akých koncentráciách,“ ozrejmila lekárka.



Podotkla, že každá menštruačná pomôcka má svoje pre aj proti, preto by ženy mali vyskúšať viaceré. „Výber najvhodnejších hygienických potrieb je veľmi individuálny. Závisí od preferencií, životného štýlu, citlivosti pokožky a ekologického zmýšľania,“ dodala.