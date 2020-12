T. VALÁŠEK: Maďarsko a Poľsko robia z kritiky EÚ hon na čarodejnice

T. Valášek: EÚ bude mať normálny rozpočet, chystať treba i vakcinačný plán

Bratislava 12.december (TASR) - O výsledkoch stretnutia lídrov Európskej únie v Bruseli, ako aj celkovej kondícii EÚ na sklonku roku 2020 diskutuje Pavol Demeš s Tomášom Valáškom v štúdiu TASR.TV.Európska únia bude mať normálny rozpočet aj plán obnovy, diskusia súvisiaca s klimatickými zmenami bola ťažšia, ako sa čakalo. Skonštatoval to predseda európskeho výboru Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) v súvislosti so samitom lídrov EÚ v Bruseli. Ocenil dohodu lídrov o podpore príchodu vakcín proti COVID-19. Pripomenul Ministerstvu zdravotníctva SR, že treba pracovať na vakcinačnom pláne. Vyjadril sa aj k rozšíreniu sankcií voči Turecku. Osobne by uvítal tvrdšie rozhodnutie.," skonštatoval Valášek na sociálnej sieti. Naďalej podľa jeho slov platí, že porušiteľom budú krátené eurofondy.V súvislosti s diskusiou o klimatických zmenách uviedol, že Poľsko sa "zaťalo" a do 7.00 h ráno blokovalo text dohody. "" ozrejmil šéf výboru. Dodal, že napokon však lídri dospeli k dohode na znížení emisií o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 do roku 2030. Doterajší cieľ pre tento dátum bol znížiť emisie o 40 percent.Pozitívne vníma diskusiu o vakcínach proti COVID-19, podľa jeho slov by mohli byť dostupné od prvého januárového týždňa. "" vysvetlil. Upozornil, že treba pracovať na vakcinačných plánoch. Poukázal napríklad na náročnosť skladovania a prepravy vakcín. Podotkol, že vakcinačné plány už zverejnili Portugalsko, Francúzsko, Bulharsko i Belgicko.Tvrdé rozhodnutie vidí v rozšírení sankcií voči Turecku v súvislosti so sporom okolo ložísk ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora. "," ozrejmil. Osobne si myslí, že porušenie teritoriálnych vôd je takým zásadným problémom, že si zaslúži tvrdšie sankcie. "" podotkol.Doplnil, že sa skomplikovali výhľady na novú dohodu o brexite a Brusel i Londýn očakávajú skôr kolaps rokovaní. Európska komisia začala zverejňovať núdzové plány pre prípad nedohody. "," priblížil Valášek.