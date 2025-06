Tajomstvo hydratácie: Olej alebo telové mlieko?

Bratislava 10. júna (OTS) - Chcete dopriať svojej pokožke luxusnú hydratáciu a žiarivý vzhľad? Správna starostlivosť nie je len o kréme alebo telovom mlieku. Značka Bi-Oil, s jej jedinečnou formulou, prináša hlbokú výživu a hydratáciu, ktorú vaša pokožka potrebuje. Čítajte ďalej a objavte tajomstvo dokonalej starostlivosti o pokožku!Podstatou výrobkov Bi-Oil je vysoký podiel oleja a to nielen v Ošetrujúcom oleji, kde je to samozrejmosťou, ale aj v Mlieku či Gély. Určite vás neprekvapí, že najlepší spôsob, ako využiť potenciál všetkých týchto produktov, môže byť ich kombinácia v čase – nie však naraz.Správny produkt si zvoľte podľa toho, čo vaša pokožka práve potrebuje. Ak vás trápia pigmentové škvrny, strie alebo jazvy, siahnite po Bi-Oil Ošetrujúcom oleji. V prípade extrémne suchej pokožky si vyberte Bi-Oil Gél na suchú pokožku. Ak preferujete ľahkú a rýchlo vstrebateľnú starostlivosť, Bi-Oil Telové mlieko bude váš najlepší spojenec, poskytne vašej pokožke hydratáciu vďaka kombinácii výživných a hydratačných zložiek.→ Bi-Oil Ošetrujúci olej→ Bi-Oil Gél→ Bi-Oil Telové mliekoFoto: vhcosmeticsKľúčové je dlhodobé používanie – pokožka si tak udrží hydratovaný a elastický vzhľad.Hydratácia sa lepšie uzamkne a olej sa rýchlejšie vstrebá, čím predídete pocitu mastnoty.Jemná masáž pri nanášaní Bi-Oil Ošetrujúceho oleja podporuje krvný obeh, zlepšuje elasticitu pokožky a môže pomôcť zmierniť vzhľad strií.Bi-Oil Ošetrujúci olej môžete nanášať aj na tvár ako súčasť večernej starostlivosti o pleť. Pár kvapiek zmiešaných s vaším obľúbeným krémom dodá pleti extra výživu.Všetky výrobky Bi-Oil pomôžu upokojiť a regenerovať pokožku, čím znižujú riziko šúpania a vysušovania. Zvoľte si ten, ktorý máte najradšej.Bi-Oil Gél môžete použiť aj na lakte, kolená či päty, ktoré sú náchylné na nadmerné vysušovanie. Nanesením Gélu na tieto miesta zabezpečíte, že zostanú hebké a hydratované.Značka Bi-Oil je to spojenec pre zdravú, hydratovanú a žiarivú pokožku. Či si vyberiete Mlieko, Gél alebo Ošetrujúci olej, jedno je isté – vaša pokožka sa vám poďakuje! Doprajte jej to najlepšie a užite si jej krásu na maximum!Viac nájdete na vhcosmetics.sk