Takmer na celom území Slovenska hrozí v noci na štvrtok mráz

.
Na snímke zamrznutý konár stromu. Foto: TASR - Ján Krošlák

Prvý stupeň výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období platí od stredy 23.00 h do štvrtka 7.00 h.

Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Takmer na celom území Slovenska hrozí v noci na štvrtok (23. 4.) mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu. Výnimkou sú okresy Bratislava, Senec, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Prvý stupeň výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období platí od stredy 23.00 h do štvrtka 7.00 h. „Očakávaný mráz alebo prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ upozornili meteorológovia.

SHMÚ vydal na štvrtok aj výstrahu pred vetrom na horách pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Potrvá od 4.00 h až do piatka (24. 4.). Rýchlosť vetra môže miestami dosahovať v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Ústav avizuje aj výstrahu pred vetrom v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji. Rovnako v okresoch Myjava, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Kežmarok a Poprad. Výstraha prvého stupňa platí predbežne od štvrtkového obeda.
.

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle