Talent - novinka od Jara Slávika

Bratislava 19. decembra (OTS) - V tejto knihe nájdete príhody so známymi tvárami ako Jakub Prachař, Diana Mórová, Marta Jandová, Tereza Strapková, ale tiež Eva Holubová, Rytmus, či nebohý Jozef Pátrovič. No a o úsmevné príbehy nie je veru núdza, tvrdí Jaro Slávik, ktorý napísal knihu Talent Jaro Slávik prináša atraktívny pohľad za oponu diania vo svete talentového priemyslu. Vlastne sú to tri pohľady za oponu.Vďaka prvému sa dozviete, čo zábavný priemysel je a koľko triliónov eur sa v ňom každoročne otočí.Druhý pohľad nás privedie k rozprávaniu o tvrdohlavosti Jozefa Patroviča, o hádkach s Luciou Bílou, o veľkom nasadení Leoša Mareša, jednoducho o desiatich ročníkoch populárnej televíznej relácie.Posledný pohľad je denník z nakrúcania 11. série Česko Slovensko Má Talent, ktorá podľa autora ani nemala vzniknúť.spomína v kniheJaro Slávik už dlho chcel napísať knihu o zábavnom, kreatívnom priemysle, v ktorom sa dlhé roky pohybuje a pre tých, čo do toho nevidia, môže byť kniha Talent naozaj zaujímavým čítaním.tvrdí