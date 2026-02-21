< sekcia Import
Talian Bevilacqua absolvuje doma jubilejné 30. hry ako fotograf
Pri svojich spomienkach rád vyzdvihuje fotky Brazílčana Ayrtona Sennu zo seriálu F1, respektíve „Božiu ruku“ Argentínčana Diega Maradonu na svetovom šampionáte 1986 v Mexiku.
Autor TASR
Miláno 21. februára (TASR) - Taliansky fotograf Giuliano Bevilacqua absolvuje v rodnej krajine jubilejné 30. olympijské hry v roli športového fotografa. Rekordér v počte účastí pod piatimi kruhmi má aj vo veku 84 rokov naďalej vášeň v zachycovaní momentiek a rád by sa zúčastnil aj na OH 2028 v Los Angeles.
Svoju fotoreportérsku cestu odštartoval Bevilacqua na OH 1964 v Tokiu, počas 62 rokov sa okrem iného zúčastnil 15-krát na MS vo futbale. „Keď máte vášeň, tak naďalej vás to motivuje a vďaka nej ste nažive. Po fyzickej stránke je to horšie. Stále viem urobiť dobré snímky, ale nedajú sa porovnať s tým, aké som urobil, keď som bol mladší. Je to náročná robota, pretože musíte robiť momenty aj vtedy, keď prší alebo musíte ísť do kopcov, ako v Pekingu či Cortine,“ povedal v rozhovore pre oficiálnu stránku hier.
Pri svojich spomienkach rád vyzdvihuje fotky Brazílčana Ayrtona Sennu zo seriálu F1, respektíve „Božiu ruku“ Argentínčana Diega Maradonu na svetovom šampionáte 1986 v Mexiku. „Najťažší je futbal, musíte totiž očakávať strelu a jej smerovanie. Okrem krasokorčuľovania je náročná väčšina zimných športov. Keď ste v horách, tak je to veľmi komplikované,“ zamyslel sa 84-ročný taliansky fotograf. Svoju ďalšiu kapitolu vo fotografovaní by rád napísal na OH 2028, atletiku berie ako jeden zo svojich najobľúbenejších športov.
Svoju fotoreportérsku cestu odštartoval Bevilacqua na OH 1964 v Tokiu, počas 62 rokov sa okrem iného zúčastnil 15-krát na MS vo futbale. „Keď máte vášeň, tak naďalej vás to motivuje a vďaka nej ste nažive. Po fyzickej stránke je to horšie. Stále viem urobiť dobré snímky, ale nedajú sa porovnať s tým, aké som urobil, keď som bol mladší. Je to náročná robota, pretože musíte robiť momenty aj vtedy, keď prší alebo musíte ísť do kopcov, ako v Pekingu či Cortine,“ povedal v rozhovore pre oficiálnu stránku hier.
Pri svojich spomienkach rád vyzdvihuje fotky Brazílčana Ayrtona Sennu zo seriálu F1, respektíve „Božiu ruku“ Argentínčana Diega Maradonu na svetovom šampionáte 1986 v Mexiku. „Najťažší je futbal, musíte totiž očakávať strelu a jej smerovanie. Okrem krasokorčuľovania je náročná väčšina zimných športov. Keď ste v horách, tak je to veľmi komplikované,“ zamyslel sa 84-ročný taliansky fotograf. Svoju ďalšiu kapitolu vo fotografovaní by rád napísal na OH 2028, atletiku berie ako jeden zo svojich najobľúbenejších športov.