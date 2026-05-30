Taliani chcú premenovať medzinárodnú jednotku elektrického potenciálu
Autor TASR
Rím 30. mája (TASR) - Vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej chce zmeniť názov medzinárodnej jednotky elektrického potenciálu z „volt“ na „volta“, aby tým vzdala hold talianskemu fyzikovi Alessandrovi Voltovi. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Medzinárodná jednotka volt bola vo svojej poangličtenej podobe pomenovaná práve po Alessandrovi Voltovi - vynálezcovi elektrickej batérie a objaviteľovi metánu. Talianska vláda teraz chce, aby sa začal používať jej názov aj s chýbajúcim písmenom „a“ na konci.
Štátny tajomník zodpovedný za technologické inovácie Alessio Butti sa o tomto návrhu vo štvrtok rozprával s generálnou riaditeľkou Medzinárodného úradu pre váhy a miery (BIPM) so sídlom vo francúzskom Paríži Annette Kooovou.
„Taliansky návrh ide ďaleko za hranice jazykovej otázky a predstavuje túžbu vzdať dôležité historické uznanie jednému z otcov modernej vedy, ktorého dielo radikálne zmenilo vzťah ľudstva k elektrine a technologickému pokroku,“ uviedol vo vyhláseni Butti.
Štátny tajomník šéfke BIPM na stretnutí povedal, že väčšina jednotiek pomenovaných po dôležitých osobnostiach zachováva ich celé priezvisko bez skratiek. Platí to napríklad v prípade hertzov, newtonov či wattov.
Politico vysvetľuje, že zmena by najskôr musela byť implementovaná v Taliansku a následne presadzovaná na medzinárodnej úrovni. Prijať by ju napokon museli formálnym hlasovaním na generálnej konferencii BIPM v októbri tohto roku.
