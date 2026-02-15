< sekcia Import
Talianska lyžiarka Brignoneová ovládla obrovský slalom
Správu budeme aktualizovať.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 15. februára (TASR) - Talianska lyžiarka Federica Brignoneová sa stala víťazkou obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026. V cieli mala po dvoch kolách výrazný náskok 62 stotín sekundy pred Švédkou Sarou Hectorovou i Nórkou Theou Louise Stjernesundovou. Obe severanky získali striebro. Brignoneová už na ZOH 2026 vyhrala aj super-G. Jediná slovenská zástupkyňa v pretekoch Rebeka Jančová nedokončila 1. kolo.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.