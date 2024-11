Táňa Keleová-Vasilková vydáva svoju prvotinu Cena za voľnosť

O čom je Cena za voľnosť?

Bratislava 14. novembra (OTS) - Z každej knihy predá desaťtisíce výtlačkov, stále sa drží na vrchole predajnosti a popularity, a záujem neklesá ani po tridsiatich rokoch, čo píše príbehy.Cena za voľnosť z roku 1997 však vyšla v náklade iba 500 výtlačkov a takmer nikde sa nedala zohnať. Akoby sa stratila. Jej fanúšičky ju roky prosili, aby ju opäť vydala a Táňa aj s vydavateľstvom ich konečne vypočuli. Cena za voľnosť vychádza dokonca v dvoch verziách.odkazujeJe to príbeh študentov Jany a Vlada, prenesieme sa do Bratislavy 80.rokov a sledujeme, ako sa do seba bezhlavo zamilovali. Zoberú sa aj proti vôli svojich rodičov, bývajú na manželskom internáte, Janka otehotnie a narodí sa im dcérka Lucia. Pekná idylka študentského obdobia sa končí, Jana zápasí s nedostatkom času, snaží sa poctivo študovať, aj svedomito vychovávať svoju dcéru a žiaľ, manželstvo plné ideálov sa čoskoro mení na malú nočnú moru.priznávaTáňa má dlhé roky svoje verné čitateľky, mnohé pozná z besied, krstov, autogramiád. Stále jej pribúdajú nové a je to aj vďaka tomu, že sa vždy snažila priniesť úprimný príbeh podľa seba. Nikdy nekalkulovala, pre aké čitateľky by mal byť, ako a koho by mohol zaujať, aby sa kniha lepšie predávala. Jednoducho to vždy išlo z jej srdca.A tak je to aj pri Cene za voľnosť.Dlho teda váhala nad opätovným vydaním a dnes vraví:dodávaV kníhkupectvách už nájdete knihu v tradičnej verzii No dostanete ju aj limitovanej verzii – len 1997 kusov, čo odkazuje na rok vydania, každá táto kniha je očíslovaná, má nádhernú oriezku, je vo väčšom formáte a s Tániným podpisom.