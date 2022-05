Tatar po prehre s Nemeckom: „Chýba nám viac hokejového umenia“

Helsinki 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa v zápase s Nemeckom nedokázali presadiť viac ako raz, aj preto prehrali vo svojom druhom zápase na MS vo Fínsku 1:2. Útočník Tomáš Tatar videl nedostatky najmä vo finálnom riešení jednotlivých situácií. Priznal, že Slovákom chýba viac hokejového umenia.



Zverenci Craiga Ramsayho prestrieľali súpera v pomere 26:19. Veľa ich striel však skončilo v strede bránky, prípadne úplne mimo nej. Veľa priestoru zmarili dobre brániaci Nemci aj na prípadné dorážky, ich obrana dobre blokovala aj strely. "Bolo to ubojovaných 60 minút. Mrzí nás to, lebo sme na ľade nechali všetko. Chýba nám taká finesa, alebo hokejové umenie nájsť na konci lepšie postaveného hráča. Bojovať bojujeme, boli sme aj lepší v niektorých faktoroch, ale musíme premeniť gólové šance a nájsť hráča, ktorý je lepšie postavený. Lebo bojovnosť je skvelá," povedal kapitán slovenského tímu.



Slovákom sa nedarilo ani v presilovkách, aj v nich im chýbalo čohosi viac. "Keď strela prišla, boli tam bloky Nemcov. To sa nemôže stať. Ten puk musí prejsť. Ale aj my sme sa ubránili v oslabení, za to si chalani zaslúžia pochvalu," dodal Tatar.



Slová 31-ročného krídelníka New Jersey potvrdil aj strelec jediného gólu Slovenska Kristián Pospíšil. "Finálová prihrávka na strelu, toto nám chýbalo. Keď máme prihrávať, nech prihrávame a keď máme strieľať tak nech strieľame. Toto chceme hrať. Takáto prehra bolí, radšej by som prehral 0:5. Mali sme na konci šance, ale musíme hrať takto celý zápas, nie 20 alebo 25 minút."



Aj Pospíšilov gól bol dôkazom toho, že Slováci musia hrať jednoducho. Dvadsaťšesťročný krídelník zasunul puk za Grubauera po obkrúžení jeho bránky. "Veľa sme vymýšľali. Treba prejsť jednou prihrávkou do pásma, prihrať a strieľať. Toto sme nerobili. Chceli sme, ale v niektorých fázach sme mali hrať jednoduchšie."



Slovenský hokejista však našiel aj pozitíva, najmä v druhej polovici zápasu hra Slovákov niekoľko svetlých momentov. "Myslím si, že sme mali veľa situácií, kedy sme to urobili výborne, našli sme cit pre prihrávku. Musíme si pozrieť video, kedy sme takto robili a uložiť si to."