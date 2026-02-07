< sekcia Import
Tatar si ceremoniál užil, spomenul si pri tom aj na nebohého otca
Tridsaťpäťročný útočník je veľký futbalový fanúšik, emócie mal však silnejšie nielen pre to, že sa ceremoniál odohrával na legendárnom San Sire.
Autor TASR
Miláno 7. februára (TASR) - Slovenský olympionik Tomáš Tatar je šiesty hokejista, ktorý niesol vlajku na otváracom ceremoniáli na ZOH. Na milánskom štadióne San Siro priviedol v piatok na plochu slovenskú výpravu a svoju úlohu vnímal ako veľkú poctu. Spomenul si pri tom aj na nebohého otca.
„Je to obrovská pocta, človek si neuvedomí tú emóciu, až keď neprechádza spoza oblúku a cíti energiu arény a ľudí. Bol to neopísateľný pocit, bolo mi cťou byť vlajkonosičom. Ťažko sa hľadali slová, bolo to dojímavé až k slzám, keď vidíte celú tu parádu,“ povedal Tatar.
Tridsaťpäťročný útočník je veľký futbalový fanúšik, emócie mal však silnejšie nielen pre to, že sa ceremoniál odohrával na legendárnom San Sire. „Mamina mi pripomenula, že nebohý otec hral na San Sire ako sedemnásťročný. Pripomenul som si ho, o to som mal silnejšiu emóciu. V kútiku duše som na neho myslel.“
Talianski organizátori pripravili počas veľkolepého večera niekoľko dychberúcich momentov, o jeden sa postaral aj tenor Andrea Bocelli. „Je to borec. Je neuveriteľné, aký zvuk dokáže vyprodukovať a spojiť to s emóciou. Veľmi pekne to sadlo. Celý ceremoniál bol krásny, je to iné sledovať v televízii a byť pri tom naživo. Trošku ma mrzí, že chalani z NHL zmeškali ceremoniál. Mne sa to stalo v Soči pre rovnaký dôvod a dúfam, že raz si to počas kariéry tiež užijú,“ dodal Tatar.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
