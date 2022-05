Team Bratislava nenavrhne kandidátov na starostov všetkých častí mesta

Bratislava 12. mája (TASR) - Novovzniknutá strana Team Bratislava, za ktorou stojí primátor hlavného mesta Matúš Vallo i jeho najbližší tím, nenavrhne v jesenných komunálnych voľbách kandidátov na starostov do všetkých bratislavských mestských častí. Pre TASR to uviedla manažérka komunikácie strany Anna Dvořáková.



"Vo viacerých mestských častiach ako koalícia plánujeme podporiť nezávislých starostov, s ktorými teraz prebieha spolupráca dobre, ak sa oni rozhodnú kandidovať," spresnila.



Oficiálne sa podľa jej slov kandidátne listiny podávajú v auguste a o ich finálnej podobe ešte stále rokujú s koaličnými partnermi. Koalícia však bude nominovať spoločných kandidátov na starostky a starostov s výnimkou bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Tam svojho kandidáta navrhuje Progresívne Slovensko a podporí ho aj Team Bratislava. "SaS bude podporovať vlastnú kandidátku," poznamenala Dvořáková.



Kandidáti, ktorých ako koalícia nominujú a ktorí sú už potvrdení, podľa nej v najbližších týždňoch svoje kandidatúry a tímy ohlásia sami.



Team Bratislava vytvoril koalíciu do komunálnych volieb s mimoparlamentným Progresívnym Slovenskom a parlamentnou stranou Sloboda a Solidarita. Strany spoločne okrem kandidatúry primátora Bratislavy Matúša Valla podporia vo voľbách aj predsedu Bratislavského samosprávneho kraj Juraja Drobu, obaja chcú totiž obhájiť svoje funkcie. Ako koalícia budú nominovať kandidátov aj na poslancov do krajského, mestského i miestnych zastupiteľstiev.