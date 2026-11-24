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Televízny hit jesene mieri do kníhkupectiev
Vraždy v dolinách vychádzajú aj knižne.
Autor OTS
Bratislava 24. novembra (OTS) - Malebná krajina Liptova, zločiny narúšajúce zdanlivo pokojný život jeho obyvateľov a tajomstvá, ktoré mali zostať pochované v minulosti. Pôvodný slovenský krimi seriál Vraždy v dolinách si počas jesene získal státisíce divákov a stal sa hitom pondelkových večerov. Teraz sa jeho príbehy dočkajú aj knižnej podoby. Vo vydavateľstve SLOVART vychádza kniha Vraždy v dolinách. Pasce z minulosti. Jej autorom je Martin Jaroš, ktorý stojí aj za scenárom úspešného seriálu.
Liptov si spájame s krásnou prírodou, horskými scenériami a obľúbenými turistickými miestami. V knihe Vraždy v dolinách. Pasce z minulosti však tento región dostáva celkom inú tvár. Za zdanlivou idylou malomestského života sa skrývajú staré krivdy, napäté susedské vzťahy a tajomstvá z minulosti. Do zločinov pritom nie sú zapletení len miestni obyvatelia, ale aj návštevníci či turisti.
Do rodného Liptovského Mikuláša sa po dvadsiatich rokoch vracia kapitán Peter Kapik, ktorý sa ujíma vedenia oddelenia vrážd. Spolu s kapitánom Michalom Babiakom a poručíčkou Alžbetou „Bety“ Krivošovou vyšetruje jednotlivé prípady. Návrat domov má však pre Kapika aj osobný rozmer – ožíva totiž nevyriešený prípad záhadnej smrti jeho niekdajšej priateľky.
Román využíva príťažlivosť domáceho prostredia, v ktorom sa kriminálne zápletky odohrávajú na dôverne známych miestach. Za jednotlivými prípadmi sa ukrývajú ľudské osudy, osobné zlyhania, túžba po peniazoch či nevyriešené konflikty. Martin Jaroš pritom otvára aj širšie spoločenské otázky, ktoré presahujú rámec detektívneho žánru.
Trinásťdielny kriminálny seriál Vraždy v dolinách mal premiéru 31. augusta 2026 na Jednotke. Počas jesene patril k najväčším diváckym úspechom Slovenskej televízie a rozhlasu a v čase svojho vysielania opakovane dosahoval najvyššiu sledovanosť spomedzi všetkých televíznych staníc.
Seriál vznikol v koprodukcii STVR a spoločnosti Dayhey. Pod scenár sa podpísal Martin Jaroš, réžie sa ujal Braňo Mišík. Ústrednú trojicu vyšetrovateľov stvárnili Ján Dobrík, Martin Nahálka a Kristína Spáčová. Dôležitú úlohu zohráva aj autentické prostredie – seriál sa nakrúcal na Liptove, v Nízkych Tatrách aj Bratislave a jej okolí.
Po televíznom finále, ktoré pripadlo na 23. novembra, sa môžu priaznivci seriálu k jeho príbehom vrátiť aj na stránkach knihy. Tá prináša prvých 6 prípadov, ktoré diváci poznajú z televíznych obrazoviek. Ďalšie prípady vyjdú knižne v druhom zväzku v roku 2027.
Román Vraždy v dolinách. Pasce z minulosti však poteší nielen priaznivcov úspešného seriálu, ale aj milovníkov dobrej detektívnej literatúry. Napínavé kriminálne zápletky, spletité ľudské osudy a osobitá atmosféra Liptova ukazujú, že aj dôverne známe miesta môžu ukrývať nečakané tajomstvá.
Martin Jaroš
Martin Jaroš je slovenský scenárista, dramaturg a spisovateľ. Vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na pražskej FAMU. Venuje sa literárnej tvorbe, písaniu filmových a televíznych scenárov i rozhlasových hier. Podľa vlastného scenára úspešného kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách napísal rovnomennú knihu. Je synom spisovateľa a scenáristu Petra Jaroša.
Zločin v tieni hôr
Liptov si spájame s krásnou prírodou, horskými scenériami a obľúbenými turistickými miestami. V knihe Vraždy v dolinách. Pasce z minulosti však tento región dostáva celkom inú tvár. Za zdanlivou idylou malomestského života sa skrývajú staré krivdy, napäté susedské vzťahy a tajomstvá z minulosti. Do zločinov pritom nie sú zapletení len miestni obyvatelia, ale aj návštevníci či turisti.
Do rodného Liptovského Mikuláša sa po dvadsiatich rokoch vracia kapitán Peter Kapik, ktorý sa ujíma vedenia oddelenia vrážd. Spolu s kapitánom Michalom Babiakom a poručíčkou Alžbetou „Bety“ Krivošovou vyšetruje jednotlivé prípady. Návrat domov má však pre Kapika aj osobný rozmer – ožíva totiž nevyriešený prípad záhadnej smrti jeho niekdajšej priateľky.
Román využíva príťažlivosť domáceho prostredia, v ktorom sa kriminálne zápletky odohrávajú na dôverne známych miestach. Za jednotlivými prípadmi sa ukrývajú ľudské osudy, osobné zlyhania, túžba po peniazoch či nevyriešené konflikty. Martin Jaroš pritom otvára aj širšie spoločenské otázky, ktoré presahujú rámec detektívneho žánru.
Televízny úspech jesene v knižnej podobe
Trinásťdielny kriminálny seriál Vraždy v dolinách mal premiéru 31. augusta 2026 na Jednotke. Počas jesene patril k najväčším diváckym úspechom Slovenskej televízie a rozhlasu a v čase svojho vysielania opakovane dosahoval najvyššiu sledovanosť spomedzi všetkých televíznych staníc.
Seriál vznikol v koprodukcii STVR a spoločnosti Dayhey. Pod scenár sa podpísal Martin Jaroš, réžie sa ujal Braňo Mišík. Ústrednú trojicu vyšetrovateľov stvárnili Ján Dobrík, Martin Nahálka a Kristína Spáčová. Dôležitú úlohu zohráva aj autentické prostredie – seriál sa nakrúcal na Liptove, v Nízkych Tatrách aj Bratislave a jej okolí.
Po televíznom finále, ktoré pripadlo na 23. novembra, sa môžu priaznivci seriálu k jeho príbehom vrátiť aj na stránkach knihy. Tá prináša prvých 6 prípadov, ktoré diváci poznajú z televíznych obrazoviek. Ďalšie prípady vyjdú knižne v druhom zväzku v roku 2027.
Román Vraždy v dolinách. Pasce z minulosti však poteší nielen priaznivcov úspešného seriálu, ale aj milovníkov dobrej detektívnej literatúry. Napínavé kriminálne zápletky, spletité ľudské osudy a osobitá atmosféra Liptova ukazujú, že aj dôverne známe miesta môžu ukrývať nečakané tajomstvá.
O autorovi
Martin Jaroš
Martin Jaroš je slovenský scenárista, dramaturg a spisovateľ. Vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu na pražskej FAMU. Venuje sa literárnej tvorbe, písaniu filmových a televíznych scenárov i rozhlasových hier. Podľa vlastného scenára úspešného kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách napísal rovnomennú knihu. Je synom spisovateľa a scenáristu Petra Jaroša.