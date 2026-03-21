Téma tohtoročného Svetového dňa vody znie: Voda a rodová rovnosť
Autor TASR
New York 21. marca (TASR) - Svetový deň vody vyhlásili v júni 1992 na konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), ktorá sa konala v Riu de Janeiro. Pripomína sa od roku 1993 vždy 22. marca. Odvtedy OSN každý rok určuje hlavnú tému Svetového dňa vody. Vlani sa pozornosť sústredila na ochranu ľadovcov, tento rok je ňou - Voda a rodová rovnosť (Water and Gender).
Tohtoročná téma upriamuje pozornosť na to, že rovný prístup k bezpečnej vode a sanitácii je základným ľudským právom, ktoré priamo ovplyvňuje zdravie, vzdelanie a kvalitu života, pričom zlepšuje postavenie žien a dievčat v spoločnosti. Jedna z tohtoročných kampaní: „Kde tečie voda, tam rastie rovnosť“ - poukazuje na to, že dostupná voda v domácnostiach podporuje rodovú rovnosť a spravodlivejšie rozdelenie úloh medzi mužmi a ženami.
Celosvetovo nemá viac ako jedna miliarda žien prístup k bezpečným zdrojom pitnej vody. Celkovo nezdravá voda a s tým spojená nedostatočná hygiena spôsobuje denne úmrtie približne 1000 detí mladších ako päť rokov.
Rodová nerovnosť v súvislosti s vodou sa vo veľkej miere prejavuje v krajinách kde je pitná voda nedostupná a chýba pri základnej hygiene. V týchto krajinách sa totiž ženy či dievčatá trikrát viac venujú zabezpečeniu vody pre domácnosť ako muži a chlapci. Často trávia hodiny jej vyhľadávaním a nosením, čo im bráni vo vzdelávaní alebo pri zamestnaní. Ženy sa často vynechávajú aj pri rozhodovacích procesoch týkajúcich sa vody.
Pri riešení tejto rodovej nerovnosti je podľa OSN nutný transformačný prístup, v rámci ktorého budú názory žien ohľadom vody vypočuté a rovnako dôležité ako hlasy mužov. Ženy musia byť spravodlivo zastúpené na všetkých úrovniach vedenia vodohospodárskeho sektora. Voda sa musí stať hnacou silou pre udržateľný rozvoj a rodovú rovnosť. Ak majú ženy a dievčatá rovnaký hlas pri rozhodovaní o vode, služby sa stávajú inkluzívnejšími, udržateľnejšími a efektívnejšími.
V rámci Slovenska sa počas Svetového dňa vody budú konať aj odborné poradenstvá a laboratórne rozbory vody, pričom sa osobitne upozorní na dôležitosť bezpečnej vody pre zdravie celej rodiny.
Zdroj: https://www.un.org/en/observances/water-day; https://www.unwater.org/our-work/world-water-day
