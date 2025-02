Temná dystopická séria od autora Kosca a pokračovanie známych fantasy

Bratislava 17. februára (OTS) - Či už ste čítali trilógiu Žatva smrti , ktorá sa stala celosvetovým bestsellerom, alebo nie, nenechajte si ujsť ďalšiu dystopickú jazdu od amerického spisovateľaNeal Shusterman v sérii Uvoľnení opäť dokazuje, že je v tomto žánri skutočne doma. Morálne dilemy, otázky života a smrti, či iné dôležité bioetické témy nastolené v temnej budúcnosti sú nosnými piliermi jeho kníh a knižných sérií, ktorými si získal mnoho (nielen) mladých čitateľov a čitateliek po celom svete. Inak tomu nie je ani v prvej časti série Uvoľnení , ktorá vyšla v slovenskom prekladeDej knihy sa odohráva v blízkej dystopickej budúcnosti. Amerika sa spamätáva z následkov vojny medzi dvoma stranami znepriatelenými pre rozdielne názory na ochranu života. Jej výsledkom je uzákonenie „uvoľnenia”, podľa ktorého deti medzi trinástym a osemnástym rokom možno poskytnúť na odobratie a následnú transplantáciu orgánov. Rodičia dávajú súhlas z rozličných dôvodov: dieťa je problematické, sirota v štátnom ústave, rozvedení manželia sa nevedia dohodnúť na výchove... Náboženskí fanatici poskytujú svojho desiateho potomka ako obeť Bohu, desiatok. Niektorí „uvoľnení" sa mlčky podriadia, iní sa nechcú len tak vzdať. Na ceste za prežitím sa náhodou stretnú traja mladí ľudia: búrlivák Connor, sirota Risa a spočiatku poddajný ľudský desiatok Lev. Ak sa im podarí dožiť osemnástky, nikto im neublíži, ibaže v pomätenom svete, ktorý si brúsi zuby na každý kúsok ich tela od rúk až po srdce, sa osemnáste narodeniny zdajú nekonečne vzdialené.(1962) je úspešným autorom viac ako päťdesiatich oceňovaných kníh pre deti, mládež a dospelých vrátane románu Challenger Deep , za ktorý získal v Amerike ocenenie National Book Award. Kosec , ktorý je prvou časťou série Žatva smrti , bol ocenený prestížnou cenou Michael L. Printz Award. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšiel autorovi v roku 2022 román Hra so svetmi . Shusterman píše aj filmové a televízne scenáre. Je otcom štyroch detí, ktoré sú takisto talentovanými autormi a umelcami. Dôkazom toho je poviedková kniha k sérii Žatva smrti s názvom Kosenie , na ktorej sa podieľali aj jeho deti Jarrod a Joelle.V januári vyšla kniha aj americkej spisovateľke, ktorá je autorkou bestsellerovej série Férska sága . Čerstvá novinka Väzňov trón v prekladeje návratom do sveta krutých férov a finále dilógie Ukradnutý dedič , ktorá voľne nadväzuje na obľúbenú Férsku ságu.Február priniesol pokračovanie romantickej fantasy Prepletené kráľovstvo od oceňovanej autorky, inšpirovanej perzskou mytológiou. V druhej časti s názvom Pradivo nekonečna prináša čitateľom opäť príbeh plný strhujúcej mágie, spaľujúcej romantiky aj bolestnej zrady.Hlavní protagonisti – Alizeh, dávno stratená dedička starobylého kráľovstva džinov, a Kamran, korunný princ ľudskej ríše Ardunie, podľahli pokušeniu, ktoré otriaslo nielen ich predsavzatiami, ale i životmi. Kamranov starý otec je mŕtvy. Zabil ho vládca Tulanu Cyrus, ktorý odviedol Alizeh do svojej krajiny, kde sa s ňou plánuje oženiť. Svadbou s ním získa všetko, čo potrebuje, aby sa stala džinskou kráľovnou - a tým, že prevezme trón, Cyrus splatí vlastnú dohodu s diablom. Alizeh však nechce mať so Cyrusovou dohodou ani s diablom nič spoločné. No z Tulanu niet úniku, a tak sa bude musieť rozhodnúť, či dokáže odložiť city bokom a stať sa kráľovnou, ktorá má šancu oslobodiť džinov spod nadvlády ľudí. Kamran sa medzitým snaží v Ardunii zachrániť, čo sa dá. Na každom kroku sa stretáva so zradou a isté je len to, že sa musí vydať do Tulanu pomstiť starého otca. Ostáva mu iba dúfať, že Alizeh tam naňho bude čakať - a že sa ešte nestala kráľovnou Tulanu.V roku 2023 sa kniha Pradivo nekonečna dostala do finálovej desiatky čitateľskej ankety Goodreads Choice Awards v kategórii Najlepšia young adult fantasy. O slovenský preklad sa postarala Katarína Figová.(1988) je americká spisovateľka. Do knižného sveta sa zapísala dystopicko-romantickou sériou Shatter me. Je autorkou viac ako tucta románov nominovaných na National Book Award. Z jej kníh preložených do viac ako tridsiatich jazykov sa predali milióny výtlačkov. V súčasnosti žije v Južnej Kalifornii so svojím manželom, spisovateľom Ransomom Riggsom a dcérou.V závere roka 2024 vyšli vo Vydavateľstve SLOVART aj tieto tri knižné novinky od autorov a autoriek obľúbených najmä medzi mladými čitateľmi a čitateľkami, ktoré určite stoja za pozornosť:, autorka úspešných sérií zo sveta gríš napísala historický fantasy román Prekliaty spoločník , ktorá sa v knižnom svete zviditeľnila najmä úspešnou detektívnou sériou Ako nájsť vraha napísala mysteriózny triler Zvláštny návrat Rachel Priceovej . Vďaka jedinečnej knihe Cesta domov , ktorá obsahuje dve novely, sa môžu čitatelia vrátiť do obľúbeného sveta z knihy Posledný jednorožec . Autorom tejto kultovej fantasy klasiky je oceňovaný spisovateľ