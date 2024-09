Temné africké mýty znovu ožívajú

O autorovi

Bratislava 6. septembra (OTS) - Keďkrátko po získaní Bookerovej ceny istému novinárovi vysvetľoval, že pracuje na ságe spájajúcej prvky africkej mytológie a fantastiky, pomohol si pojmom „africká Hra o tróny“. Jeho vyjadrenie vyvolalo takú veľkú vlnu očakávania, že sa dostala až k samotnému G. R. R. Martinovi. „Polichotilo mi to,“ napísal jedného dňa autor Hry o tróny Jamesovi s tým, že sa mu jeho koncept vidí nesmierne zaujímavý a teší sa, ako si knihu prečíta.Medzitým sa čitatelia mohli presvedčiť že James nerozprával do vetra a trilógia Temná hviezda je strhujúce dobrodružstvo plné akcie a temných machinácii.Kým úvod ságy Čierny leopard, červený vlk sa sústredil na postavu Stopára, druhá časť s názvom Mesačná čarodejnica, Pavúčí kráľ , ktorá opäť v prekladevychádza vo Vydavateľstve SLOVART, sleduje osudy jeho prefíkanej protivníčky.Sogolon, známa i ako Mesačná čarodejnica a Zakázaná ľalia vyrastá na starom termitisku v područí troch krutých bratov a neskôr sa ocitne v spore s neľútostným kráľovským kancelárom. Život ju však naučil, že nikdy nesmie skloniť hlavu pred žiadnym mužom.Jej dojímavý no silný príbeh sa nesie v rytme africkej džungle a živelného jazyka, v ktorom prebubláva nielen divoká autorova obrazotvornosť no i nárečie jeho rodnej Jamajky.A hoci osudy protagonistov kníh sa prelínajú, jedna nie je pokračovaním druhej a dajú sa čítať i samostatne.totiž poňal ságu ako tri verzie toho istého príbehu. Rozprávanie Mesačnej čarodejnice tak občas dopĺňa to Stopárovo, no ešte častejšie mu protirečí. Týmto prístupom autor vzdáva hold africkej rozprávačskej tradícii, v ktorej historky podvodníkov vždy treba brať s rezervou. Ktorá verzia je pravdivá? To James neplánuje prezradiť. Rozhodnutie tak bude na čitateľovi.Komu budete veriť vy?(1970)Narodil sa v Kingstone na Jamajke do rodiny policajtov. Na konte má romány(2005),(2009) a(2014), za ktorý ako prvý Jamajčan v dejinách získal Bookerovu cenu. Žije v USA. Vo Vydavateľstve SLOVART mu zatiaľ vyšli prvé dva diely série Temná hviezda . Na poslednej časti autor usilovne pracuje.