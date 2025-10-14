< sekcia Import
Temné záhady, falošný únos a „rozsudok“, ktorý môže znamenať smrť
Bývalý policajný plukovník, autor s reálnymi skúsenosťami z vyšetrovania, opäť otvára dvere do sveta zločinu, spravodlivosti a ľudskej slabosti.
Autor OTS
Bratislava 14. októbra (OTS) - V Rozsudku smrti sa fingovaný únos stáva nočnou morou, súkromné problémy policajtov sa prepletajú s mafiánskymi objednávkami a výstrelmi na premiéra – a čitateľ sa musí rozhodnúť, ktorej strane tejto moci ešte dôverovať.
V centre príbehu stojí Alica Svrčeková, ktorá sa ocitne v osudovej pasci fingovaného únosu, pripravovaného jej priateľom Holecom. Ich plán je jednoduchý – zinscenovať únos, aby bol za zmiznutie Alice obvinený jej bývalý manžel. Lenže fingovaný únos sa rýchlo vymkne kontrole, keď Alici na tvár nasadia čiernu masku. Vtedy si uvedomí, že všetko prestáva byť len hrou.
Okrem tejto hlavnej dejovej línie sa príbeh rozvíja v ďalších – Julo Tvrdý, vyšetrovateľ so svojimi osobnými problémami (rozvod, vzťah so spolužiačkou), spoločenskými udalosťami vrátane streľby na premiéra a otázkami, čo všetko obmedzuje a zväzuje mužov zákona.
Foto: IKAR
Autor Peter Šloser potvrdil, že hlavná dejová línia vychádza zo skutočného prípadu, do ktorého sa on sám zapojil pri vyšetrovaní. Udalosti, ktoré opisuje – fingované únosy, mafiánske tlaky, spoločenské napätie – nie sú len literárnym výmyslom, ale majú svoje korene v reálnych praktikách v deväťdesiatych rokoch a aj neskôr. Prípad vraždy vysokého policajného funkcionára, objednávky smrti, to všetko sú prvky, ktoré Šloser čerpal z toho, čo vedel od svojich kolegov.
Šloser v príbehu postupne buduje napätie, pridáva osobné konflikty, spoločenské udalosti na pozadí, vrátane výstrelov na premiéra. Autor sám má skúsenosti z polície, čo dodáva autentickosť v detailoch vyšetrovania.
Stále prítomná temnota, brutalita či morálne šedé zóny...
Rozsudok smrti je kniha, ktorá nenudí, udržiava pozornosť, vyvoláva otázky, núti čitateľa premýšľať o tom, čo znamená spravodlivosť, kto ňou manipuluje a do akej miery sa zákon môže stať nástrojom zla. Autorov štýl kombinuje skúsenosti z reálneho vyšetrovania so silným dramatickým momentom.
Milan Buno, knižný publicista
Foto: IKAR
Vypočujte si knižný podcast s autorom Petrom Šloserom:
Pozrite si BOOK trailer:
