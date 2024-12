Témou Svetového dňa proti AIDS je: Moje zdravie, moje právo!

Ženeva/Bratislava 1. decembra (TASR) - Svetový deň boja proti AIDS sa pripomína dnes (1. decembra) a jeho symbolom je červená stužka. Koncepcia tohto svetového dňa vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS. Iniciovali ho James W. Bunn a Thomas Netter zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Hlavným zameraním tohto dňa je informovať verejnosť o spôsoboch šírenia vírusu imunitnej nedostatočnosti človeka (HIV), ale tiež o ochrane pred nákazou a podpore prevencie.



Vírus HIV vyvoláva syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti - chorobu známu ako AIDS. Retrovírus HIV útočí na bunky imunitného systému. V prvých štádiách infekcie sa symptómy neprejavia, vývoj infekcie však oslabuje imunitný systém, v dôsledku čoho je človek náchylnejší na rôzne infekčné choroby. Vírus HIV je aj naďalej jedným z hlavných globálnych problémov verejného zdravia a podľa WHO si doteraz vyžiadal viac ako 40 miliónov životov.



Svet stále nedosiahol stanovený cieľ 90-90-90, ktorý znamená, že 90 percent ľudí s HIV by malo poznať svoj HIV status, 90 percent ľudí s HIV by malo dostávať účinnú liečbu a 90 percent ľudí s HIV by malo dosiahnuť vírusovú supresiu, teda stav, keď je vírusová nálož v tele následkom liečby veľmi nízka.



Tohtoročnou témou či mottom Svetového dňa proti AIDS je: Vykročte cestou práv: Moje zdravie, moje právo! (Take the rights path: My health, my right!). Témou sa má zdôrazniť dôležitosť zdravia ako základného práva a upriamiť pozornosť na to, aby bol zabezpečení rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre každého. Odstránenie nerovnosti k prístupu zdravotnej starostlivosti môže totiž viesť k potlačeniu choroby AIDS, ktorá by už nemusela byť do roku 2030 hrozbou pre verejné zdravotníctvo.



V roku 2023 žilo podľa WHO na celom svete 39,9 milióna ľudí s HIV. V minulom roku zomrelo na príčiny súvisiace s HIV približne 630.000 ľudí. Podľa správy Spoločného programu Organizácie Spojených národov (OSN) pre HIV/AIDS (UNAIDS) sa v minulom roku vírusom HIV nakazilo na celom svete okolo 1,3 milióna ľudí. Ide o trikrát vyšší počet nakazených, ako by bol prijateľný v záujme dosiahnutia cieľa, ktorým je do roku 2030 eliminovať AIDS ako hrozbu pre verejné zdravie.



V správe vydanej UNAIDS sa tiež uvádza, že minulý rok zomrelo na choroby súvisiace s AIDS približne 630.000 ľudí, čo je najnižšia úroveň od maxima - 2,1 milióna v roku 2004. Veľká zásluha za tento pokles sa pripisuje antiretrovírusovej liečbe, ktorá môže znížiť množstvo vírusu v krvi pacientov. Správa obsahuje aj varovanie, že z celkového počtu takmer 40 miliónov ľudí žijúcich s HIV asi 9,3 milióna nedostáva liečbu.



Slovenská republika (SR) patrí k členským štátom Európskej únie (EÚ) s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. V poslednom desaťročí však nastal vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou.



K 30. júnu 2024 bolo na Slovensku evidovaných 1327 ľudí žijúcich s HIV infekciou. V roku 2023 bol zaznamenaný nižší výskyt nových prípadov HIV ako v predchádzajúcom kalendárnom roku. Celkovo bolo v roku 2023 u občanov SR i cudzincov diagnostikovaných 92 nových prípadov HIV infekcie. Viac ako 90 percent ľudí diagnostikovaných s HIV infekciou v SR je na antiretrovirálnej terapii.







Zdroje: https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/2024; https://www.uvzsr.sk/web/uvz/hiv-aids/-/asset_publisher/favz/content/vyskyt-hiv-infekcie-v-slovenskej-republike-k-30-06-2024; https://www.unaids.org/en