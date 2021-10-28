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Auger-Aliassime postúpil do štvrťfinále turnaja ATP vo Viedni

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Felix Auger-Aliassime,archívne foto Foto: TASR/AP

V 2. kole vyradil Brita Camerona Norrieho.

Autor TASR
,aktualizované 
Viedeň 28. októbra (TASR) – Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP vo Viedni. V 2. kole vyradil Brita Camerona Norrieho 2:6, 7:6 (6), 6:4.

Dvojhra - 2. kolo:

Frances Tiafoe (USA) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-1) 3:6, 6:3, 6:4
Alexander Zverev (Nem.-2) - Alex de Minaur (Austr.) 6:2, 3:6, 6:2
Casper Ruud (Nór.-4) - Lorenzo Sonego (Tal. 7:5, 4:6, 6:4
Jannik Sinner (Tal.-7) - Dennis Novak (Rak.) 6:4, 6:2
Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) - Gael Monfils (Fr.) 7:6 (5), 4:6, 6:2
Felix Auger-Aliassime (Kan.-6) - Cameron Norrie (V. Brit.) 2:6, 7:6 (6), 6:4
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