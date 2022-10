Tento týždeň príde oteplenie, ubudne aj zrážok

Bratislava 3. októbra (TASR) - V pondelok a čiastočne aj v utorok (4. 10.), bude na územie Slovenska od severozápadu pokračovať prílev chladnejšieho morského vzduchu, v ktorom sa budú vyskytovať prehánky alebo dážď. Situácia sa však počas utorka začne meniť a cez územie Slovenska sa bude tlaková výš presúvať nad Balkán. Po jej zadnej strane začne na Slovensko od západu prúdiť teplý vzduch. Informuje o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"V tejto časti výše to zrážkam veľmi nepraje, a tak sa už zajtra popoludní vyskytnú len ojedinele, dokonca v stredu (5. 10.) je vysoká pravdepodobnosť, že sa nevyskytnú vôbec. Zároveň sa oteplí a teplota postupne vystúpi na juhu nad 20 stupňov Celzia (ojedinele aj na severe), s maximom 23, možno až 24 stupňov Celzia," uviedli meteorológovia. Zároveň sa výrazne oteplí aj na horách. Na hrebeňoch Tatier bude ešte v utorok okolo poludnia vo výške 2500 metrov nad morom okolo mínus troch stupňov Celzia, v stredu sa oteplí na približne deväť stupňov Celzia, čo spôsobí aj výrazné ubúdanie snehovej pokrývky vo vysokých polohách.



"Ani ďalšie dni veľa zrážok neprinesú a v našej oblasti sa bude obnovovať tlaková výš. Cez strednú Európu prejde vo štvrtok (6. 10.) ďalej na východ studený front, no naše územie zasiahne len okrajom, na severe je šanca na prehánku. Výraznejšie dôsledky pre počasie u nás to mať nebude, pretože jedna výš vystrieda druhú, za ktorou sa obnoví prílev teplého vzduchu od juhozápadu," tvrdia meteorológovia. Podobná situácia sa s najväčšou pravdepodobnosťou podľa SHMÚ zopakuje aj cez víkend (8. - 9. 10.), no výraznosť studeného frontu a zrážok s ním spojených je ešte neistá.