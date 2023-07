Teplé počasie je ideálne pre rast baktérií v potravinách

Bratislava 23. júla (TASR) - Letné pikniky či grilovačky so sebou prinášajú zvýšené riziká kontaminácie potravín. Teplé počasie je totiž ideálne pre rast baktérií, ktoré zapríčiňujú rôzne ochorenia tráviacej sústavy. Ochrannú a hygienickú funkciu majú obaly, ktoré chránia ľudí pred nebezpečnou kontamináciou potravín a množstvom ochorení. Informovala o tom organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. Na riziká upozorňuje práve prebiehajúca kampaň Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pod názvom "Európska únia si vyberá bezpečné potraviny".



Škodlivé baktérie, vírusy, parazity a chemické látky, ktoré môžu byť príčinou črevných chorôb, sa prenášajú najmä rukami a kuchynskými pomôckami. Citlivé na kontamináciu sú najmä surové mäso, vajcia či nepasterizované mliečne výrobky. Nebezpečné ochorenia si podľa odborníkov môžu ľudia privodiť aj zjedením neumytej zeleniny a ovocia.



"Na správnu hygienu pri príprave jedla a dostatočnú tepelnú úpravu surovín by sme mali dbať za každých okolností a v každom ročnom období. V lete sa však riziko kontaminácie potravín výrazne zvyšuje," povedala generálna riaditeľka sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Denisa Petrakovičová. Apeluje preto na ľudí, aby dodržiavali zásady správneho skladovania a prípravy jedál, a vyhli sa tak napríklad salmonelóze.



"Zdrojom nákazy sú surové potraviny, predovšetkým produkty z hydiny, morské živočíchy, nedostatočne tepelne upravené vajcia, zmrzlina, nepasterizované majonézy či krémové zákusky," poukázala Petrakovičová.



Zdraviu škodlivé látky sa môžu v jedle objaviť aj pri nevhodnom spracovaní potravín. Pri opekaní či grilovaní odporúčajú jedlo nespáliť, ale len jemne prepiecť, a nepreháňať to s vyprážaním. "V potravinách obsahujúcich väčší podiel škrobu sa totiž počas spracovania pri teplotách vyšších ako 120 stupňov tvorí chemická látka akrylamid, ktorý podľa výskumov zvyšuje riziko vzniku rakoviny," vysvetlila organizácia.



Pri príprave jedál je kľúčové pravidelné umývanie rúk pri varení. Dôležité je tiež podľa Envi-Paku čistiť všetky pracovné plochy a náradie používané pri príprave jedla. Odporúčajú neumývať hydinové mäso pod tečúcou vodou. Pri rozbíjaní vajec je potrebné dávať si pozor na to, aby sa ich obsah nekontaminovali škrupinou alebo rukami. "Varenie potravín pri teplote nad 70 stupňov Celzia môže pomôcť zaistiť ich bezpečnosť pre konzumáciu," skonštatovala OZV.



Odborníci varujú pred neumytým ovocím a najmä zeleninou, na ktorých sa môžu objaviť nebezpečné baktérie E.coli. Pred konzumáciou je ich potrebné dôkladne umyť a niektoré aj olúpať.



Apelujú aj na správne skladovanie potravín. "Nenechávajte uvarené jedlá viac ako dve hodiny pri izbovej teplote a rozmrazené potraviny opakovane nezamrazujte. Uvarené jedlá dôkladne prihrievajte pred konzumáciou. Kupujte len bezpečné a čerstvé potraviny s nepoškodeným obalom," radia.