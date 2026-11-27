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Teplota bola sedem dní o vyše 2 °C nad predindustriálnym priemerom
Teploty od 18. do 24. novembra prekročili o viac ako dva stupne priemer za rovnaké dni v období rokov 1850 až 1900.
Autor TASR
Bonn 27. novembra (TASR) - Priemerné globálne teploty boli po prvý raz v histórii meraní sedem dní po sebe o viac ako dva stupne Celzia vyššie než v predindustriálnom období. Potvrdila to v piatok Služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus (C3S) pre agentúru DPA, píše TASR.
Teploty od 18. do 24. novembra prekročili o viac ako dva stupne priemer za rovnaké dni v období rokov 1850 až 1900. „Nie je to síce to isté ako prekročenie dlhodobého limitu dvoch stupňov Celzia stanoveného v Parížskej dohode, ale je to jasný náznak toho, kam sa naša klíma uberá,“ uviedla Samantha Burgessová z programu Copernicus.
Medzinárodné spoločenstvo sa usilovalo obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím, aby sa predišlo najhorším dôsledkom klimatickej zmeny. Vo svojej správe však Organizácia Spojených národov (OSN) dospela k záveru, že prekročenie tejto hranice, aspoň dočasne, je už neodvratné.
Súčasné vysoké teploty spôsobuje nielen globálne otepľovanie, ale aj klimatický jav El Niňo, ktorý podľa očakávaní Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) bude mimoriadne silný. „El Niño príde a odíde, oteplenie spôsobené emisiami skleníkových plynov však pretrvá, pokiaľ tieto emisie neznížime,“ varuje Burgessová.
Teploty od 18. do 24. novembra prekročili o viac ako dva stupne priemer za rovnaké dni v období rokov 1850 až 1900. „Nie je to síce to isté ako prekročenie dlhodobého limitu dvoch stupňov Celzia stanoveného v Parížskej dohode, ale je to jasný náznak toho, kam sa naša klíma uberá,“ uviedla Samantha Burgessová z programu Copernicus.
Medzinárodné spoločenstvo sa usilovalo obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím, aby sa predišlo najhorším dôsledkom klimatickej zmeny. Vo svojej správe však Organizácia Spojených národov (OSN) dospela k záveru, že prekročenie tejto hranice, aspoň dočasne, je už neodvratné.
Súčasné vysoké teploty spôsobuje nielen globálne otepľovanie, ale aj klimatický jav El Niňo, ktorý podľa očakávaní Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) bude mimoriadne silný. „El Niño príde a odíde, oteplenie spôsobené emisiami skleníkových plynov však pretrvá, pokiaľ tieto emisie neznížime,“ varuje Burgessová.