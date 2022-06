Teplota môže v niektorých okresoch dosiahnuť 34 stupňov

Bratislava 26. júna (TASR) - Teplota môže v niektorých okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského, Nitrianskeho a Trnavského kraja dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Meteorológovia preto vydali výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Platí od 14.00 do 18.00 h. V danom období to podľa ústavu nie je nezvyčajné, ale u niektorých osôb je vysoká pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu.



"Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," ozrejmil SHMÚ.