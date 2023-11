Teplota sa dá merať na viacerých miestach, najpresnejšie v konečníku

Bratislava 12. novembra (TASR) - Na meranie teploty každého miesta na tele slúži iný druh teplomera. "Ak si potrebujete zmerať teplotu napríklad na čele alebo z ucha, použite infračervený teplomer. Najbežnejšie meranie teploty je v podpazušnej jamke," vysvetlil farmaceut Viktor Čaniga z lekárne Dr. Max. Za najpresnejšie meranie označil to z konečníka, ktoré sa využíva najmä na meranie teploty u detí.



Po zákaze používania ortuti sa klasické teplomery začali plniť napríklad liehom alebo gáliom. "Na svoje fungovanie nepotrebujú žiadne batérie. Sú presné, trvácne, ekologické a cenovo dostupné. Je možné odmerať nimi teplotu v ústach, v podpazuší alebo v konečníku," spresnil Čaniga. Upozornil, že teplotu v ústnej dutine si možno merať najskôr polhodinu po pití a jedle.



Na rovnakých miestach možno merať teplotu aj s digitálnym teplomerom. "Dôležité je spomenúť, že digitálny teplomer je kalibrovaný na meranie v konečníku. Čiže, ak počas merania teploty v podpazuší zaznie pípanie oznamujúce ukončenie merania, nechajte si ho pod pazuchou ešte pokojne nejaký čas. Odporúčam meranie minimálne päť minút, a to bez ohľadu na to, že zvuková signalizácia už zaznela," opisuje farmaceut. Digitálne teplomery bývajú upravené aj na meranie teploty detí.



Bazálny teplomer je digitálny teplomer, ktorý meria s presnosťou na dve desatinné miesta. "Meria bazálnu teplotu, ktorej mierne zvýšenie značí, že v tele prebehla ovulácia," ozrejmil Čaniga. Pripomína, že bazálna teplota sa meria buď v ústach, alebo najčastejšie vaginálne. Pre správnosť výsledku je nutné dodržiavať rovnaký čas merania, a to hneď ráno po prebudení sa.



Čelový teplomer je tenký prúžok obsahujúci tekuté kryštály, ktoré sa sfarbia podľa nameranej teploty. Výsledok je podľa farmaceuta len orientačný. "Je to najmenej presné meranie," upozornil.



Rýchly a presný výsledok merania má infračervený teplomer. "Pozor si treba dať na dodržanie odporúčanej vzdialenosti od meraného povrchu a ak meriate teplotu na čele, je nutné ubezpečiť sa, že je suché a čisté," spresnil Čaniga. Pripomenul, že nie je možné očakávať presné meranie ani ihneď po príchode do prostredia, kde je veľký teplotný rozdiel.