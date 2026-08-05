Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. august 2026Meniny má Meniny má Hortenzia
< sekcia Import

TEPLOTNÝ REKORD NA SLOVENSKU: Padol v Kamenici nad Hronom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. augusta (TASR) - Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v stredu zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota v stredu popoludní 41,4 stupňa Celzia. Potvrdil to hovorca SHMÚ Ivan Garčár s tým, že údaje majú operatívny charakter a budú sa ešte verifikovať.

Predchádzajúca hodnota rekordu je tiež z tejto obce na juhu Slovenska z 30. júna 2026, mala hodnotu 41,3 stupňa Celzia.

V stredu teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj na ďalších meteorologických staniciach. V Mužli v okrese Nové Zámky meteorológovia zaznamenali 41,2 stupňa Celzia a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš 41,1 stupňa Celzia.
.

Neprehliadnite

ŠIMEČKA: Fico sa bojí priznať,že Slovensko patrí do koalície ochotných

Pri horúčavách myslite aj na zvieratá. Viete, kedy potrebujú pomoc?

ŠTIBRAVÁ: Štvrté miesto v silnej svetovej konkurencii je výborné

Slovensko trápi sucho: V prírode sa prejavuje viacerými spôsobmi