TEPLOTY KLESAJÚ: Pondelok prinesie oblačnú oblohu
Teploty sa budú pohybovať od 19 do 24 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 19 až 24 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné teploty 21 až 24 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné teploty 19 až 23 stupňov C.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné teploty 19 až 23 stupňov C.
Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 8 stupňov C a najvyššia denná teplota 17 stupňov C.
Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 8 stupňov C a najvyššia denná teplota 12 stupňov C.
Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 5 stupňov C a najvyššia denná teplota 9 stupňov C.
Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje studený front.
Ozón: 6% pod úrovňou dlhodobého priemeru (285 DJ).
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Počasie na horách:
