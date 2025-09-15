Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. september 2025Meniny má Jolana
< sekcia Import

TEPLOTY KLESAJÚ: Pondelok prinesie oblačnú oblohu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať od 19 do 24 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - Slnečno. Teploty 19 až 24 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 13 až 10 a najvyššie denné teploty 21 až 24 stupňov C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 7 a najvyššie denné teploty 19 až 23 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 12 až 8 a najvyššie denné teploty 19 až 23 stupňov C.



Počasie na horách:



Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 8 stupňov C a najvyššia denná teplota 17 stupňov C.

Vo výške 1500 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 8 stupňov C a najvyššia denná teplota 12 stupňov C.

Vo výške 2000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota 5 stupňov C a najvyššia denná teplota 9 stupňov C.





Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje studený front.

Ozón: 6% pod úrovňou dlhodobého priemeru (285 DJ).


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek