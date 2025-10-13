< sekcia Import
Teplý začiatok týždňa: V pondelok bude až 17 stupňov Celzia
Teploty sa budú pohybovať od 10 až do 17 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - V pondelok polooblačno, na severe miestami prehánky. Teploty 10 až 17 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až osem a najvyššie denné teploty 12 až 15 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 10 až päť a najvyššie denné teploty 10 až 14 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 10 až šesť a najvyššie denné teploty 10 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota päť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 10 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota dva stupne Celzia a najvyššia denná teplota päť stupňov Celzia.
Vo výške 2000 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota mínus jeden stupeň Celzia a najvyššia denná teplota 1 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
