Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Import

Teplý začiatok týždňa: V pondelok bude až 17 stupňov Celzia

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Teploty sa budú pohybovať od 10 až do 17 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - V pondelok polooblačno, na severe miestami prehánky. Teploty 10 až 17 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až osem a najvyššie denné teploty 12 až 15 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 10 až päť a najvyššie denné teploty 10 až 14 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 10 až šesť a najvyššie denné teploty 10 až 14 stupňov Celzia.





Počasie na horách:



Vo výške 1000 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota päť stupňov Celzia a najvyššia denná teplota 10 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota dva stupne Celzia a najvyššia denná teplota päť stupňov Celzia.

Vo výške 2000 metrov prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota mínus jeden stupeň Celzia a najvyššia denná teplota 1 stupňov Celzia.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.




Zdroj: meteo.sk
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok