Teroristický útok na letisku, TOP modelka a znetvorená tvár

Bola krásna už ako trinásťročná. Muži sa na ulici za ňou obdivne obzerali, iní z nej chceli urobiť šľapku, ale mama ju chránila a starostlivo ju vychovala, trvala na tom, že na prvom mieste je vzdelanie, štúdium musí mať prednosť pred modelingom. Prvé dva roky modelingovej kariéry Véronique diaľkovo študovala na Sorbonne dejiny umenia a francúzsku literatúru, a keď neskôr získala diplom, bola na najlepšej ceste stať sa učiteľkou, no chcela učiť, až keď bude staršia a nebude mať iné možnosti.



Bratislava 2. júna (OTS) - Rozpráva o tom, ako úprimne prijať sami seba takých, akí sme a odvážne čeliť životu, ktorý sa nemusí vždy uberať smerom, ktorý ste si predstavovali alebo vysnívali...Véronique Vincentová je hviezda. Ako dvadsaťdvaročná patrí medzi najžiadanejšie modelky vo svete módy, žiari na obálkach časopisov a chodí po mólach na celom svete. A hoci je dokonalá profesionálka, netúži po fascinujúcom živote, ktorý jej modeling ponúka. Je milovaná dcéra slobodnej matky a radšej trávi čas doma alebo so svojím priateľom než na honosných večierkoch. Keď sa jej po parížskom týždni módy naskytne príležitosť urobiť si krátku prestávku, prv než pôjde do Tokia fotiť na obálku Vogue, Véronique je nadšená a túži na chvíľu uniknúť z bláznivého sveta módy. Tragický výbuch na letisku Brusel-Zaventem jej však navždy zmení život.Surový teroristický atentát pobúri celý svet. Véronique strávi dlhé mesiace v nemocnici, celkom sama a zničená, že pri výbuchu zahynuli dvaja ľudia, ktorých milovala. Navyše musí čeliť tvrdej realite – bola vážne ranená a jej krásna tvár sa navždy zmenila. Keď sa po prepustení z nemocnice utiahne do ústrania, akoby zmizla z mapy sveta módy. Musí tvrdo bojovať, aby znova našla samu seba, a zistiť, čo je v živote skutočne dôležité. Posledná vôľa a list, čo jej zanechala mama, však odhalí dávne tajomstvo, o ktorom dosiaľ netušila.Keď nadviaže nové priateľstvá, náhle zahliadne svetlo v tme, v ktorej žila, pomoc iným ju naplní pokojom a pochopí, čo v skutočnosti znamená byť krásna.skvele odkrýva zákulisie módneho priemyslu, ktorý je plný pozlátka, honosnosti, pekných tvárí a neraz rozmarnosti. Je to prostredie plné bohatstva, sledujeme modelku na vrchole kariéry, ako si vychutnáva život a pritom stačí jediný okamih, aby sa nám život radikálne zmenil. Nádherná potvrdzuje rozprávačské majstrovstvo. Napríklad na Amazone má jej kniha takmer 13.000 recenzií a úžasných 4,5 hviezdičky z piatich. Je to takmer filmový príbeh o prežití, uzdravení a nájdení nového života.je jednou z najpopulárnejších svetových autoriek, z jej románov sa predalo vyše 900 miliónov výtlačkov. Do rebríčka medzinárodných bestsellerov sa dostali jej knihy Dražba, Modrooký chlapec, Vzácne dary, V utajení, Country, Stratený syn, Pegas, Dokonalý život a ďalšie oceňované romány.Do knižnej podoby pretavila aj príbeh života a smrti svojho syna Nicka Trainu s názvom Jeho jasné svetlo. Vlastné spomienky na prácu s ľuďmi bez domova zas využila v románe Prístav nádeje. Danielle Steel je zároveň autorkou detských kníh, napríklad Minnie v Paríži a Minnie v Hollywoode.Milan Buno, knižný publicista