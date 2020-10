V Humennom chcú testovať vonku, v okrese je 64 odberných miest

Humenné 29. októbra (TASR) – Snaha mesta Humenné je realizovať celoplošné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus na čo najviac odberných miestach v exteriéri. Pre TASR to uviedla Veronika Lattová z tlačového referátu mestského úradu s tým, že na území mesta vznikne spolu 24 odberných miest. V rámci okresu ich bude ďalších 40.



Humenské odberové miesta budú v prevažnej miere kopírovať volebné miestnosti z tohtoročných parlamentných volieb. Výnimkou sú tri miesta. „Priestory regionálnej veterinárnej a potravinovej správy nahradí obchodná akadémia, namiesto Vihorlatského múzea, kaštieľa, bude testovanie realizované v mestskom kultúrnom stredisku a Denné centrum na Laboreckej ulici 26 nahradí Základná škola Laborecká,“ spresnila Lattová s tým, že všetky odberné miesta v interiéri sú priechodné, so samostatným vstupom a výstupom. „Snaha je mať čo najviac odberných miest v exteriéri,“ dodala. Ako doplnila, samospráva má na zabezpečenie administratívy k dispozícii dostatok pracovníkov a pre prípad potreby i náhradníkov.



Ako pre TASR potvrdila prednostka Okresného úradu Humenné Silvia Cukrovaná, testovacie miesta nebudú zriadené v každej obci okresu. Obyvatelia spolu 21 obcí budú musieť za testovaním vycestovať do susednej obce. „Z prvotného zoznamu bolo v okrese pre nevyhovujúce podmienky zrušené jedno odberné miesto v obci Zbudské Dlhé, osada. Jej obyvatelia sa budú môcť otestovať v obci Zbudské Dlhé,“ priblížila Cukrovaná s tým, že všetky ostatné odberné miesta spĺňajú protiepidemické podmienky.