ŠTÚDIA: Každý druhý pacient s covidom mal ďalšie komplikácie

Londýn 16. júla (TASR) – U každého druhého pacienta, ktorého hospitalizovali v súvislosti s ochorením COVID-19 v Británii, sa objavili ďalšie komplikácie. Vyplýva to z nového výskumu, ktorý bol v piatok publikovaný v prestížnom v odbornom zdravotníckom časopise The Lancet. Informovala o tom agentúra AFP.



Britskí vedci skúmali dáta o vyše 70.000 pacientoch, ktorí ležali v 300 britských nemocniciach. Podľa autorov štúdie u polovice z nich sa objavili závažné krátkodobé a dlhodobé zdravotné komplikácie. Najčastejšie išlo o problémy súvisiace s obličkami a pľúcami. Často však lekári hlásili aj neurologické a kardiovaskulárne ťažkosti pacientov. Miera komplikácií bola dokonca vysoká aj u mladých, predtým zdravých ľudí.



„Táto štúdia je v rozpore so súčasným naratívom, že COVID-19 je nebezpečný iba pre ľudí so zdravotnými ťažkosťami a pre starších ľudí," uviedol hlavný autor štúdie, profesor Calum Semple z Liverpoolskej univerzity.



„Závažnosť ochorenia pri prijatí do nemocnice napovedá o možných ďalších zdravotných ťažkostiach aj u mladších dospelých. Primárnou stratégiou prevencie preto zostáva očkovanie," dodal profesor Semple.



Zo štúdie ďalej vyplýva, že takmer každý tretí pacient nebol schopný sa o seba po prepustení z nemocnice postarať, bez ohľadu na vek, pohlavie či rasu. Väčšiu mieru zdravotných komplikácií vedci zaznamenali u mužov. Autori štúdie spresnili, že zdravotné problémy boli odlišné od takzvaného dlhotrvajúceho covidu. Pri ňom majú ľudia pretrvávajúce príznaky priamo spojené s ochorením týždne a často až mesiace po prvotnej nákaze.