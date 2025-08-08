< sekcia Import
Tichý škodca očí
Jačmeň môže začať pri zlej kozmetike či nesprávnom odličovaní.
Autor OTS
Bratislava 8. augusta (OTS) - Objavila sa vám už niekedy bolestivá začervenaná hrčka na hornej alebo dolnej mihalnici? Niektorí ľudia ju poznajú až príliš dobre, iní sa s ňou nikdy nestretnú. Očný jačmeň patrí medzi najčastejšie infekčné ochorenia viečok. Dobrou správou je, že vo väčšine prípadov nepredstavuje vážne riziko pre zrak a často ustúpi spontánne, bez nutnosti liečby. Čo spôsobuje vznik jačmeňa? Aké sú jeho typické príznaky? A ako predísť jeho opakovanému výskytu? Poradí vám farmaceutka Soňa Štefániková z lekárne Dr. Max v Žiline.
Jačmeň, odborne hordeolum, je akútny zápal riasových folikulov mihalníc. Vzniká upchatím mazových žliazok na okraji horného alebo dolného viečka. V nahromadenom maze sa množia baktérie – najčastejšie stafylokoky, bežne prítomné na povrchu kože. Výsledkom je bolestivý zápal, ktorý sa prejavuje ako hmatateľný podkožný uzlík, viečko je opuchnuté a začervenané, často sa pridáva bolesť, pálenie a svrbenie oka.
Foto: Unsplash.com/Dmytro Lopatin
Pozor na nevhodnú kozmetiku
„Upchatie mazovej žľazy na viečku môže vzniknúť z rôznych dôvodov – nedostatočná hygiena, nevhodná kozmetika, zlé odličovanie, oslabená imunita či kožné ochorenia ako rosacea alebo seboroická dermatitída. Rizikovými faktormi sú aj manipulácia s kontaktnými šošovkami, hormonálne zmeny, prašné prostredie či preťaženie očí,“ vysvetľuje Soňa Štefániková z Dr. Max. Vedeli ste, že vodoodolné očné linky a maskary s obsahom voskov môžu prispieť k upchatiu žliaz? Rovnako aj očné krémy nanášané príliš blízko mihalníc. Preto ich aplikujte len v tenkej vrstve a mimo okraja viečka.
Podobný problém ako jačmeň predstavuje aj tzv. vlčie oko (chalazion alebo vnútorný jačmeň), ktoré vzniká hlbšie v očnom viečku – v Meibomových žľazách. Tie produkujú maz, ktorý chráni slzný film. Vlčie oko sa prejavuje menej bolestivo, ale môže pretrvávať dlhšie.
Hygiena pri jačmeni
Očný jačmeň je infekčné ochorenie, ktoré sa môže prenášať. Preto je dôležité dodržiavať dôslednú hygienu: pravidelne meňte uteráky, nepožičiavajte osobné veci (najmä hygienické potreby, hračky či školské pomôcky) a dbajte na čisté ruky, najmä u detí. „Školy a škôlky sú častým miestom nákazy, preto ak sa vaše dieťa stretne s niekým, kto má jačmeň, dohliadnite, aby si nesiahalo do očí bez umytia rúk. Školské potreby a plyšiaky odporúčam vyčistiť alebo oprať,“ radí farmaceutka z Dr. Max.
Jeseň ako riziko pre oči
S jeseňou prichádza vykurovacia sezóna, ktorá zhoršuje kvalitu vzduchu. Prach, vietor a suchý vzduch z kúrenia môžu narušiť slzný film oka, ktorý ho chráni a zvlhčuje. To zvyšuje riziko podráždenia a infekcií.
Liečba jačmeňa
Nezávažné formy jačmeňa nevyžadujú špeciálnu liečbu. Obvykle dochádza k spontánnemu prasknutiu, hnis vytečie, bolesť zmizne a v krátkom čase sa zrno zahojí samo. Jačmenné zrno v oku zostáva obvykle 3 až 5 dní, avšak niekedy prechádza do dlhodobo trvajúcej formy. Ak sa rozhodnete jačmeň liečiť v domácom prostredí, v lekárni nájdete viacero prípravkov vo forme očných kvapiek a mastí s obsahom dezinfekčných a hojivých zložiek, ktoré zmierňujú príznaky jačmeňa vrátane svrbenia, bolestivosti, opuchu a urýchľujú regeneráciu pokožky. „Na postihnuté miesto je vhodné trikrát až štyrikrát denne prikladať teplé obklady, ktoré podporujú prekrvenie a uvoľnenie hnisu. Ako obklad môže poslúžiť napríklad vyžehlená čistá vreckovka. Na obklady môžete tiež použiť borovú vodu alebo odvary z harmančeka, očianky rostokovej a železníka lekárskeho. Jemná masáž viečka môže tiež pomôcť – vždy však s čistými rukami,“ dopĺňa Soňa Štefániková z Dr. Max. Medzi ďalšie domáce recepty patria teplý obklad zo zeleného čaju, ktorý má antibakteriálne a upokojujúce účinky. Protizápalovo pôsobí aj gél z Aloe vera, zatiaľ čo plátky uhorky prinášajú chladivý pocit a úľavu od nepríjemných príznakov. Lokálna liečba sa aplikuje viackrát denne na 5 až 10 minút.
Foto: Unsplash.com/Mina Rad
Kedy vyhľadať lekára
Ak jačmeň ani po 2 až 3 dňoch neustupuje, oko je stále opuchnuté a bolestivé, je čas navštíviť očného lekára. Ten môže nasadiť antibiotické alebo kortikoidné kvapky či masti, prípadne zvoliť inú liečbu. V niektorých prípadoch sa jačmeň zmení na chronický – neustúpi celé týždne, dráždi oko a zhoršuje videnie. Vtedy je nutný drobný chirurgický zákrok, pri ktorom sa hrčka odstráni v lokálnej anestézii. Po zákroku sa zvyčajne nasadí antibiotická liečba. Ak sa jačmeň opakovane vracia, odporúča sa komplexné vyšetrenie – môže ísť o prejav cukrovky alebo nedostatku dôležitých látok v tele.
Farmaceutka z Dr. Max odporúča dodržiavať pár základných pravidiel:
• Počas zápalu sa vyhýbajte používaniu kontaktných šošoviek.
• Dbajte na zvýšenú hygienu.
• Vynechajte líčenie dekoratívnou kozmetikou.
• Pri práci s počítačom nezabúdajte na pravidelné prestávky.
• Častejšie žmurkanie pomáha k vyčisteniu oka a urýchleniu liečby.
