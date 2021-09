Tínedžera odsúdili na 20 rokov za zabitie 7-ročného príbuzného

Madison 3. septembra (TASR) - Tínedžera v americkom štáte Wisconsin vo štvrtok odsúdili na 20 rokov väzenia za účasť na zabití svojho sedemročného príbuzného, ktorý bol bitý a týraný. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Sedemnásťročný Damian Hauschultz sa ešte v júni priznal k zabitiu Ethana Hauschultza, ku ktorému došlo v roku 2018. Po uplynutí trestu odňatia slobody bude Damian ďalších desať rokov pod dohľadom úradov.



Damianov otec Timothy Hauschultz podľa obžaloby svojmu v tom čase 14-ročnému synovi prikázal, aby Ethana potrestal za to, že nepoznal 13 veršov z Biblie. Timothy sa pred súd postaví v decembri. Jeho manželka Tina McKeeverová-Hauschultzová si už odpykáva päťročný trest odňatia slobody. Timothy bol Ethanov prastrýko a spolu so svojou ženou boli jeho súdom ustanovení opatrovníci, píše AP.



Ethan musel v rámci trestu po jeden týždeň každý deň dve hodiny nosiť približne 20 kilogramov vážiaci kus dreva. Damian na to dohliadal a podľa obžaloby Ethana, ktorý mal s nosením dreva problémy, bil, kopal a udieral.



Damian sedemročného chlapca údajne takisto zasypal snehom a nechal ho tam 20 až 30 minút bez kabáta a obuvi. Ethan zomrel na následky podchladenia, no mal aj ďalšie rozsiahle zranenia.