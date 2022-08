TIP:Opaľovacie krémy s chemickými filtrami nie sú vhodné pre malé deti

Bratislava 15. augusta (TASR) - Opaľovacie krémy s chemickými filtrami nie sú vhodné pre deti do troch rokov. Upozorňuje na to dermatovenerologička z Národného onkologického ústavu (NOÚ) Zuzana Zelenayová. "Do veku troch rokov chránime deti pred UV žiarením hlavne odevom a aplikáciou UV krémov s minerálnou ochranou," spresnila pre TASR.



Detská pokožka je podľa odborníčky zraniteľnejšia v porovnaní s dospelou. "Koža ako najväčší ľudský orgán okrem mechanickej ochrany plní aj funkciu termoregulácie a imunity. Zároveň je miestom resorpcie rôznych látok. Deti, a to hlavne do veku troch rokov, nemajú ešte tieto funkcie plne vyvinuté. Rýchlejšie sa prehrejú a spália," vysvetlila. Dodala, že do jedného roku by deti vôbec nemali byť vystavované priamemu slnečnému žiareniu.



Pri používaní opaľovacích krémov Zelenayová radí aplikovať na pokožku dostatočné množstvo. Najmä pri pobyte vo vode odporúča krémy deťom nanášať opakovane. Vhodným ochranným prostriedkom môže byť podľa nej aj odev s UPF faktorom.



Minerálne a chemické filtre sa podľa Národného portálu zdravia (NPZ) líšia v konzistencii, spôsobe ochrany či v rýchlosti účinkovania ochrannej zložky. Zatiaľ čo minerálne filtre chránia pokožku hneď, chemické začínajú pôsobiť až zhruba po 20 minútach. "Minerálne alebo fyzikálne filtre môžu zanechať biely povlak, sú hustejšie, nepriezračné a ťažšie aplikovateľné. Pokožku chránia pred slnkom tým, že odrážajú alebo blokujú slnečné lúče," vysvetľuje NPZ.



Chemické filtre ÚV žiarenie pohlcujú a absorbovanú energiu menia na teplo. "Skôr ako fyzikálne filtre môžu pokožku podráždiť a spôsobiť alergické reakcie. Sú bezfarebné, bez zápachu, zvyčajne tekuté, niektoré môžu uvoľňovať voľné radikály spôsobujúce starnutie kože," spresnil NPZ.