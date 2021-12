Tipy, ktoré vám pomôžu zlepšiť komunikáciu s reumatológom

Ako sa teda pripraviť na rozhovor s lekárom?

Prvé pravidlo znie: Hovorte o konkrétnych cieľoch, ktoré chcete liečbou dosiahnuť. Ako RA ovplyvňuje váš život, aké máte problémy, prípadne, ktoré aktivity by ste chceli zvládnuť v krátkodobom i dlhodobom horizonte, napríklad prácu v záhradke, nenáročnú túru v prírode alebo mať energiu pohrať sa s deťmi.



Ohodnoťte svoj súčasný stav. Úprimne povedzte, ako sa cítite. Je v poriadku povedať, že vám nie je subjektívne lepšie ako pri poslednej kontrole. Dôležité je však tiež priznať, keď sa cítite dobre, prípadne lepšie. Pomôže vám, keď si svoje príznaky a pocity počas obdobia od poslednej návštevy lekára budete zaznamenávať.



Zhodnoťte svoj aktuálny liečebný režim. Je dôležité, aby lekár vedel, či vám lieky pomáhajú, alebo nie. Vďaka vášmu subjektívnemu vnímaniu a, samozrejme, aj objektívnym výsledkom rôznych laboratórnych či zobrazovacích vyšetrení bude môcť lekár zistiť, či liečba účinkuje.



Zaznamenajte si svoje príznaky. Keď sa vás lekár spýta, ako sa máte, myslí tým celé obdobie od poslednej návštevy, nielen tento konkrétny deň. Nezabudnite sa mu preto zmieniť o tom, či ste za dané obdobie mali horúčku, stratili ste chuť do jedla alebo vás trápili problémy súvisiace s vykonávaním nejakých činností.



Klaďte otázky. Ak niečomu nerozumiete, nehanbite sa pýtať. Pravdivé informácie dostanete od svojho lekára, nie z internetových fór. Zapisujte si priebežne všetky otázky, ktoré vám v súvislosti s vaším ochorením prišli na um.

Bratislava 3. decembra (OTS) - Ako však otvorene komunikovať počas vyšetrenia u reumatológa, aby to bolo prospešné pre obidve strany? Užitočné tipy a rady poskytuje Sprievodca rozhovorom s lekárom , ktorý je pre pacientov s reumatoidnou artritídou (RA) dostupný na webovej stránke www.hovormeora.sk Keď Liga proti reumatizmu na Slovensku v septembri tohto roku spustila online prieskum Reumatoidná artritída a ja, záujem reumatikov zapojiť sa a zdieľať svoje pocity a skúsenosti bol veľký. Počas dvoch týždňov v ňom vyjadrilo svoj názor približne 360 pacientov, ktorí odpovedali aj na veľmi osobné otázky týkajúce sa ich pocitov po diagnostikovaní RA a komunikácie s rodinou, priateľmi či lekárom o obavách a problémoch, ktoré im ochorenie spôsobuje.Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že takmer s polovicou zúčastnených pacientov lekár nehovorí o tom najpodstatnejšom – o tzv. cieľoch liečby, teda čo chcú liečbou dosiahnuť. Pritom väčšina z nich deklaruje, že o takýto typ informácií má záujem.,“ hovorí PhDr. Janka Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR.Podrobný návod a užitočné rady nájdete v Sprievodcovi rozhovorom s lekárom , ktorý si môžete vyplniť a stiahnuť na stránke www.hovormeora.sk . Pomôže vám v efektívnej komunikácii s vaším lekárom počas ďalšej návštevy.“ dodáva reumatológ doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.Reumatoidná artritída, ktorou trpí okolo 1 % Slovákov, je chronické zápalové autoimunitné ochorenie, postihujúce kĺby, ale aj iné orgány. Ochorenie postihuje viac ženy a najčastejšie sa objavuje medzi 30. až 50. rokom života. Jeho spúšťačom môžu byť infekcie, stres, hormóny, ale aj životný štýl, a istú rolu hrá aj genetická predispozícia. Včasná diagnostika a správne nastavenie liečby môžu vývoj ochorenia výrazne spomaliť. Otvorená komunikácia a spolupráca medzi pacientom a lekárom sú nevyhnutné pre správnu a včasnú diagnostiku. Viac informácií je možné získať na www.hovormeora.sk je občianske združenie, ktoré vzniklov roku 1990 z iniciatívy skupiny pacientov a zamestnancov vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Pacientom poskytuje poradenskú činnosť a edukáciu s cieľom podporiť zdravotnú a sociálnu gramotnosť v projekte Univerzita Reumy. Osvetou sa usiluje osloviť zainteresované strany k intenzívnejšej spolupráci v prospech pacientov. LPRe SR je prirodzenou platformou spolupráce medzi odborníkmi v reumatológii a pacientmi. Organizuje prieskumy a podporuje zdravé pohybové aktivity Pohnime sa s reumou! s paličkami nordic walking. Má celoslovenskú pôsobnosť, 20 organizačných jednotiek, z toho 15 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov: Klub Kĺbik, Klub Motýlik, Klub Čiernych Kostí, Klubu Bechterevikov a Klub Psoriatickej Artritídy a vznikajú ďalšie. Svojou činnosťou oboznamuje s problematikou reumatických ochorení. Dvakrát do roka vydáva tlačený Informačný bulletin, dva newslettre a priebežne rôzne publikácie. Viac informácií nájdete na www.mojareuma.sk AbbVie je medzinárodná biofarmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj inovatívnych liekov v oblastiach s vysokou medicínskou potrebou. Jej poslaním je pomocou získaných znalostí, motivovaných zamestnancov a unikátneho prístupu k inováciám zásadným spôsobom zlepšovať životy pacientov v niekoľkých terapeutických oblastiach: v imunológii, onkológii, neurovedách, starostlivosti o oči, virológii, ženskom zdraví a gastroenterológii. Okrem toho taktiež ponúka produkty a služby v rámci portfólia Allergan Aesthetics. Celosvetovo pôsobí vo viac ako 70 krajinách a zamestnáva cez 47 000 ľudí.Na Slovensku sa AbbVie dlhodobo radí medzi najlepších zamestnávateľov ocenenýchv štúdii Kincentric Best Employer. Viac na www.abbvie.sk