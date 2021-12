Tlaková níž prinesie na Slovensko silný vietor

Bratislava 11. decembra (TASR) - Tlaková níž prichádzajúca z centrálneho Stredomoria prinesie v sobotu v noci na Slovensko silný vietor. Najviac zafúka na Dolnom Zemplíne, Above a Turniansku, kde môže vietor nárazovo dosiahnuť rýchlosť viac ako 80 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.



"Vysoká bude aj priemerná rýchlosť, predovšetkým v Košickej kotline a Východoslovenskej nížine dosiahne silu prudkého až búrlivého vetra," priblížili meteorológovia. Vietor začne slabnúť v nedeľu večer (12. 12.), na východe výraznejšie až v pondelok (13. 12.).



V oblasti Zemplína tiež SHMÚ upozorňuje na zrážky, tie by ale nemali byť výdatné. "V noci na pondelok budú postupne snehové, a tak sa vplyvom vetra môžu vytvárať aj snehové jazyky, výnimočne záveje," doplnili meteorológovia. Pre veterné počasie sa však podľa nich môžu snehové jazyky tvoriť aj v oblastiach bez zrážok, no už s vytvorenou snehovou prikrývkou. "Výnimočne môžu aj padať konáre/stromy v kombinácii s ťažkým snehom a silným vetrom," odporučilo SHMÚ.